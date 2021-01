Bizzotto (Lega): immigrati clandestini e Recovery Fund, italiani stufi di essere presi in giro dalla UE

AgenPress. “Basta prese in giro, gli italiani non sono stupidi e sono stanchi di essere trattati a pesci in faccia da questa Europa. Secondo Frontex nel 2020 in Europa gli sbarchi di immigrati clandestini sono diminuiti del 13%, ma in Italia sono triplicati: in piena pandemia sono sbarcati nel nostro Paese oltre 34mila clandestini, praticamente il 95% di tutti gli immigrati illegali arrivati dal Mediterraneo centrale.

Ma non solo: sono passati 11 mesi dall’inizio dell’emergenza Coronavrus e finora gli italiani non hanno visto 1 euro né del Recovery Fund nè dei miliardi tanto promessi. Anzi, nel Regolamento del Recovery avete inserito l’ultima grande fregatura: i soldi saranno erogati ma in cambio torneranno l’austerity, il patto di stabilità e tutti gli assurdi vincoli europei. Alla faccia della solidarietà europea…”

Lo ha dichiarato l’europarlamentare della Lega Mara Bizzotto nel suo intervento alla Plenaria del Parlamento Europeo durante la discussione sul semestre UE di Presidenza del Portogallo.

“Non solo la UE, con la complicità del Governo PD e 5Stelle, ha trasformato l’Italia nel campo profughi d’Europa, ma ora punta ad imporre nuovamente quelle politiche di austerità che tanto male hanno fatto al nostro Paese – ha concluso l’eurodeputata Bizzotto – La Lega non permetterà che questa Europa, schiava delle banche e delle multinazionali, metta in ginocchio milioni di famiglie e imprese italiane”.