Russia. Fermati la portavoce e altri collaboratori di Navalny. Bloccate proteste non autorizzate

AgenPress – La polizia russa ieri sera ha fermato alcuni collaboratori del leader dell’opposizione Alexiei Navalny. Secondo la testata online Meduza, a Mosca gli agenti hanno fermato la portavoce del dissidente, Kira Yarmish, e Gheorghi Alburov, che lavora per il dipartimento investigativo della Fondazione anticorruzione di Navalny. Ci sono stati fermi anche in altre zone della Russia: tra i fermati risultano infatti Anastasia Panchenko, coordinatrice degli attivisti di Navalny nella regione di Krasnodar, e un volontario dell’oppositore a Kaliningrad.

I social network “stanno rimuovendo” le informazioni “rivolte ai minori” relative alla partecipazione a raduni di massa non autorizzati – ovvero l’invito rivolto da Alexey Navalny ai suoi sostenitori di scendere in piazza – sulla base della richiesta dell’Ufficio del procuratore generale e delle notifiche dell’autorità per le Telecomunicazioni (Roskomnadzor).

La polizia di Mosca ha annunciato che intende bloccare i tentativi di organizzare delle proteste di massa contro l’arresto dell’oppositore Alexiei Navalny. “I tentativi di organizzare un evento pubblico non autorizzato nonché eventuali azioni provocatorie da parte di chi vi partecipa verranno considerati come una minaccia all’ordine pubblico e saranno immediatamente repressi”.