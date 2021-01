Cina. 11 minatori salvati dalla miniera d’oro dopo 14 giorni

AgenPress – Undici minatori sono stati salvati domenica dopo essere rimasti intrappolati sottoterra per due settimane a causa di un’esplosione in una miniera d’oro nella provincia dello Shandong, nella Cina orientale.

I soccorritori hanno sollevato due operai intorno alle 15:18, portando il numero dei lavoratori soccorsi a 11. Persone a terra hanno accolto i minatori con un forte applauso.

Uno dei lavoratori salvati ha unito i palmi delle mani in segno di gratitudine alle persone che applaudivano.

Il primo minatore salvato è stato tolto dalla miniera alle 11:13 di domenica. Il lavoratore, che si dice fosse in condizioni estremamente deboli, è stato portato d’urgenza in un ospedale per le cure.

“Per giorni ci siamo alternati per ripulire i detriti dal pozzo. Oggi abbiamo finalmente ottenuto il risultato che speravamo”, ha detto uno dei soccorritori.

Gli esperti hanno affermato che il salvataggio degli 11 minatori domenica è andato oltre le loro aspettative, poiché solo tre giorni fa avevano stimato che i soccorritori avrebbero impiegato almeno 15 giorni per scavare attraverso il blocco per raggiungere i lavoratori intrappolati.

Nelle prime ore di domenica, dopo aver ripulito piccoli pezzi di detriti, i soccorritori hanno trovato uno spazio vuoto sotto che era bloccato solo da pezzi di grandi dimensioni, ha detto Xiao Wenru, ingegnere capo del centro di soccorso minerario del Ministero della gestione delle emergenze. “La scoperta ha notevolmente accelerato il processo di salvataggio”.

Ventidue minatori sono rimasti intrappolati sottoterra a causa dell’esplosione della miniera il 10 gennaio a Qixia, sotto la città di Yantai, provincia di Shandong.

Prima di domenica i soccorritori avevano stabilito un contatto con solo 10 minatori, che si trovano in buone condizioni fisiche e psicologiche. Si ritiene che un altro sia morto.

I soccorritori stanno correndo contro il tempo per scavare nel pozzo della miniera bloccato per salvare i restanti 10 minatori che sono dispersi.