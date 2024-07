Tennis: Promozione in B1 per il Circolo Canottieri Roma

Dalla serie C alla serie B1 in tre anni. E’ la prima volta nella storia del tennis giallorosso

AgenPress. E’ stato lo “smash” di Gabriele Noce a chiudere la partita decisiva che ha portato per la prima volta nella storia, il Circolo Canottieri Roma in Serie B1. La squadra giallo rossa del tennis, ieri sera (domenica 30 giugno), è riuscita a portare a casa la vittoria contro il Canottieri Ticino di Pavia aggiudicandosi la sua meritata promozione.

La squadra composta da Bacaloni Andrea, Noce Gabriele, De Filippo Gian Rocco, De Filippo Edoardo, Abbruciati Lorenzo, Lerz Francesco, Riccardo Merone e guidata da Baldassarri Daniele, Bruno Orecchio e Mogos Alessandro, ha conquistato in questo campionato nazionale, la promozione in Serie B1, dopo aver ottenuto durante la stagione, il secondo posto nella classifica del proprio girone di Serie B2, partecipando di diritto ai play-off.

Nel sorteggio per la fase successiva, i tennisti giallo rossi hanno affrontato fuori casa, il Canottieri Ticino di Pavia, ottenendo un pareggio 3-3, giocando quattro singoli e due doppi.

Partita all’ultimo respiro anche quella di ritorno, questa volta giocata in casa, e che ha visto ancora una volta le due squadre terminare con un pareggio di 3-3. Per assegnare la preziosa promozione si è reso necessario disputare un doppio di spareggio giocato da Gabriele Noce e Gianrocco De Filippo del Canottieri Roma che ha portato la squadra alla vittoria con un punteggio di 6-4, 7-5.

Risultato ancora più soddisfacente se si pensa che solo 3 anni fa, la squadra giocava in Serie C e oggi, grazie all’impegno, alla determinazione e la costanza, i giallorossi saltano due categorie e trionfano ottenendo la promozione in Serie B1.