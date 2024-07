Kiev. Orban chiede il “cessate il fuoco immediato” per “negoziati di pace”. Zelensky: una pace giusta

AgenPress – Il premier ungherese e presidente di turno dell’Ue, Viktor Orban, in visita a Kiev, ha detto a Volodymyr Zelensky di reclamare “un cessate il fuoco immediato” per “accelerare i negoziati di pace”. Zelensky ha risposto che l’Ucraina, massacrata dalla guerra, ha bisogno di “una pace giusta”.

È importante che l’Europa mantenga il sostegno militare all’Ucraina mentre l’esercito sta lottando per contenere gli attacchi sferrati dalla Russia, ha aggiunto Zelensky. “È molto importante per tutti noi in Europa che il sostegno dell’Europa all’Ucraina rimanga ad un livello sufficiente, anche per quanto riguarda la nostra difesa dal terrore russo”, ha dichiarato Zelensky.

“Ho chiesto al presidente ucraino di prendere in considerazione se un cessate il fuoco rapido possa accelerare i negoziati di pace”, ha detto Orban, aggiungendo che la tregua sarebbe limitata nel tempo.

L’Ungheria è in disaccordo con gli altri paesi della NATO per i continui stretti legami di Orbán con la Russia e il rifiuto di inviare armi all’Ucraina; a maggio, il ministro degli Esteri di Budapest ha definito i piani per aiutare il paese dilaniato dalla guerra una “missione folle”.

Sebbene Orbán abbia condannato pubblicamente l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, da allora si è guadagnato la reputazione di più stretto alleato di Vladimir Putin nell’Unione Europea, opponendosi spesso alle iniziative dell’UE di inviare aiuti all’Ucraina e invitando Kiev a negoziare con la Russia.

Orbán non ha visitato Kiev da quando la Russia l’ha invasa nel febbraio 2022 e ha pubblicamente attaccato gli aiuti finanziari e militari dell’Europa, bloccando temporaneamente per settimane un pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro (53,5 miliardi di dollari).

Il leader nazionalista, al potere dal 2010, ha anche criticato la decisione di Bruxelles di avviare colloqui formali di adesione con Kiev (anche se si è astenuto anziché porre il veto) ed è stato accusato di mantenere buoni rapporti con il presidente russo Vladimir Putin.

Orbán incontrò Putin nell’ottobre 2023 in un vertice regionale a Pechino, diventando il primo leader dell’UE a farlo dall’inizio della guerra.

Il leader ungherese ha già affermato in precedenza che l’Ucraina “non è più sovrana” a causa della sua dipendenza dal sostegno finanziario occidentale e ha affermato che la soluzione migliore per il paese sarebbe quella di diventare una “zona cuscinetto” tra la Russia e l’Occidente.

Il Cremlino ha minimizzato la visita di Orbán a Kiev, affermando martedì di non “aspettarsi nulla” dal viaggio.

Dmitry Peskov, ha affermato che il leader ungherese stava semplicemente “adempiendo ai suoi doveri” come parte della presidenza dell’UE del paese. Ha aggiunto che Mosca non era in contatto con Budapest prima del viaggio di Orbán. Peskov ha elogiato il leader ungherese come “un politico che difende fermamente gli interessi del suo paese”.

Budapest ha mantenuto aperti i canali con Mosca e il ministro degli Esteri di Orbán, Péter Szijjártó, ha compiuto almeno cinque viaggi in Russia dall’inizio della guerra, l’ultimo dei quali è stato per visitare un forum economico a San Pietroburgo il mese scorso.

Il mese scorso l’Ungheria ha dichiarato che non avrebbe bloccato le decisioni della NATO in merito al sostegno all’Ucraina finché Budapest non fosse stata coinvolta negli aiuti.

Di recente Orbán ha anche appoggiato la nomina di Mark Rutte a prossimo capo della Nato, con la garanzia che le forze armate e le risorse finanziarie dell’Ungheria non saranno impegnate a sostenere l’Ucraina.

Una fonte a Budapest a conoscenza della questione ha affermato che il piano di Orbán di visitare Kiev è stato concretizzato dopo lunghe trattative sulla questione dei diritti della minoranza ungherese dell’Ucraina , che vive nell’estremo ovest dell’Ucraina, vicino al confine tra i due Paesi.

“Vogliamo stabilire relazioni tra i nostri Paesi e firmare un accordo di cooperazione con l’Ucraina, simile a quelli che l’Ungheria ha già firmato con altri vicini”, ha affermato Orban.

Il primo ministro ungherese ha inoltre offerto il suo sostegno alla modernizzazione dell’Ucraina, ha elogiato i progressi nella risoluzione dei problemi della minoranza ungherese nel Paese e ha suggerito a Zelensky di prendere in considerazione un cessate il fuoco con la Russia come via più rapida verso la pace.

Pur elogiando le iniziative di pace dell’Ucraina, Orbán ha affermato che richiedono “troppo tempo”.

Kiev in precedenza aveva respinto una pausa temporanea delle ostilità, affermando che avrebbe solo fornito una finestra di opportunità alla Russia per riorganizzare le sue forze. Invece, Ucraina e Svizzera hanno organizzato un summit di pace globale a giugno senza la partecipazione della Russia per considerare possibili passi verso la pace.

Orban e Zelensky hanno concordato anche di aprire la prima scuola per bambini di lingua ucraina in Ungheria.

La visita in Ucraina avviene il giorno dopo che l’Ungheria ha assunto la presidenza di turno dell’UE per i prossimi sei mesi, una posizione che conferisce allo Stato centroeuropeo un potere decisionale sull’agenda e le priorità del blocco per il resto dell’anno. Lunedì Zelensky ha affermato di augurare all’Ungheria “efficacia nel promuovere i nostri valori, obiettivi e interessi europei comuni”. “Mentre avanza nel suo cammino verso l’UE, l’Ucraina è pronta a contribuire a questi sforzi e a rafforzare la nostra Europa”, ha affermato Zelensky. Nonostante condivida il confine con l’Ucraina, l’Ungheria ha accolto un numero di rifugiati notevolmente inferiore rispetto alla maggior parte dei membri dell’UE.