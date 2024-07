Patrioti in Ue. Scontro Tajani-Salvini. “Non sono influenti”. “Lo vedremo a metà luglio”. Nel gruppo di Orban entra anche l’olandese Geert Wilders

AgenPress – “Identità e democrazia si sta trasformando nel gruppo dei patrioti per l’Europa, adesso è entrata anche Vox, ma è un gruppo ininfluente perché nessuno vuole poi discutere con loro. Ancora non è neanche ufficialmente formato perché non c’è un numero di nazionalità sufficiente per fare un gruppo. In questo momento è solo un progetto politico”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando del gruppo dei patrioti lanciato da Viktor Orban.

Parole che hanno urtato Matteo Salvini. “Ho letto che l’amico Tajani ha definito che il nuovo gruppo dei patrioti è ininfluente e irrilevante. Io aspetterei metà luglio per verificare chi è irrilevante e chi è rilevante”.

Nel gruppo è entrato anche il leader del Partito della libertà olandese Geert Wilders. “Siamo patrioti del Pvv, amiamo la nostra nazione. Forte e sovrana. Resistiamo all’immigrazione illegale. Difendiamo la pace e la libertà. E sosteniamo l’Ucraina. Proteggiamo la nostra eredità giudaico-cristiana. E le nostre famiglie. Vogliamo unire le forze nel Parlamento europeo e ci uniremo con orgoglio ai Patrioti per l’Europa”.