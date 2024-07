AgenPress – Il numero dei russi favorevoli ai colloqui di pace con l’Ucraina è salito al 58% negli ultimi sei mesi – il numero più alto da quando sono iniziate le indagini sulla questione – secondo i dati pubblicati da sondaggisti indipendenti presso il Centro Levada .

Circa il 37% degli intervistati ha affermato di ritenere che la Russia dovrebbe continuare la guerra in Ucraina, con uomini, persone di età pari o superiore a 55 anni e russi più ricchi più propensi a sostenere l’azione militare russa, ha scritto Levada, aggiungendo che i gruppi più favorevoli ai colloqui di pace erano donne, persone di età compresa tra 18 e 24 anni e coloro che “hanno difficoltà a mettere il cibo in tavola”.

Levada ha anche osservato che i russi che si affidavano ai canali YouTube come fonte di informazioni erano più propensi a essere favorevoli alla fine della guerra rispetto agli intervistati che guardavano la TV statale.

Più della metà dei russi intervistati (58%) ritiene che la guerra in Ucraina potrebbe portare a un conflitto armato tra Russia e NATO, ha scritto Levada, e un terzo ritiene che l’uso di armi nucleari in Ucraina potrebbe essere giustificato, mentre il 52% ha affermato di non farlo. Non penso che potrebbe.

Il Centro Levada ha condotto l’indagine tra il 20 e il 27 giugno, intervistando uno spaccato rappresentativo di 1.627 russi adulti in circa 137 insediamenti urbani e rurali in tutto il Paese.

L’Ucraina e la Russia hanno presentato piani di pace in competizione nell’ultimo mese, con Kiev che ha organizzato un vertice di pace in Svizzera al quale la Russia non è stata invitata per avanzare le sue proposte, mentre Vladimir Putin ha offerto i suoi “prerequisiti” per la pace che sono stati immediatamente liquidati come una “vergogna” di Kiev.

Le azioni militari causano nei russi soprattutto orgoglio della Russia (48%) o preoccupazione, paura e orrore (33%). Questi sentimenti hanno prevalso tra gli intervistati fin dall’inizio del conflitto. La maggior parte degli intervistati è preoccupata per il bombardamento dei territori russi da parte dell’Ucraina, per la minaccia dell’uso di armi nucleari e per la fornitura di equipaggiamento militare occidentale. Una persona su tre ammette che l’uso delle armi nucleari da parte della Russia durante un conflitto può essere giustificato.

L’attenzione agli eventi ucraini si è stabilizzata dopo una piccola impennata nel marzo 2024, quindi il 19% degli intervistati segue la situazione in Ucraina molto da vicino, ogni terzo abbastanza da vicino, un altro 31% la segue senza molta attenzione, il 15% degli intervistati non la segue Tutto.

Coloro che monitorano più da vicino la situazione in Ucraina sono gli uomini (58%), gli intervistati più anziani (68% nella fascia di età dai 55 anni in su), così come i telespettatori (60%). Seguono meno da vicino le donne (49%), gli intervistati di età inferiore ai 24 anni (30%) e gli intervistati che ricevono informazioni dai social network, dai canali Telegram, dai canali YouTube (49% ciascuno).