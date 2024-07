Kiev. Bambini malati di cancro in strada. Zelensky chiede una “risposta più forte” da parte dell’Occidente

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che a seguito dell’attacco missilistico russo contro l’Ucraina dell’8 luglio finora sono morte 27 persone e più di 100 sono rimaste ferite. Lo riporta Ukrainska Pravda. “Oggi la Russia ha colpito molte città dell’Ucraina: Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, città della regione di Donetsk. Ha colpito, in particolare, un ospedale pediatrico, uno dei più importanti non solo per il nostro Paese, ma per l’intera nostra regione” e “attualmente più di 100 persone sono rimaste ferite, 27 sono rimaste uccise da questo attacco”, ha detto in conferenza stampa a Varsavia.

Zelensky vuole una “risposta più forte” da parte dell’Occidente dopo gli attacchi russi di oggi in Ucraina dove è stato colpito anche un ospedale pediatrico a Kiev.

Foto fanno vedere una fila di bambini seduti su alcune sedie sul ciglio della strada, alcuni in braccio alle loro madri, altri seduti su alcune sedie rimediate. Tutti indossano una mascherina, alcuni dei piccoli hanno di fronte a loro alcune flebo e non hanno i capelli, segno della loro battaglia quotidiana contro il cancro. E’ una delle immagini delle conseguenze dell’attacco che oggi ha colpito un ospedale pediatrico di Kiev, Okhmatdyt, condivisa su X dal ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. Nelle altre immagini, un infermiere con la tuta sporca di sangue ha le mani tra i capelli, in un’altra una donna tiene in braccio un ragazzino portandolo via dalle macerie del raid.

“Questo è il vero volto della Russia. Questa è la vera risposta di Putin a tutte le missioni e proposte di pace”, scrive Kuleba. “Questo attacco barbaro invita ancora una volta il mondo intero, tutti i leader e i paesi a fornire all’Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea e munizioni il prima possibile. Patrioti e armi aggiuntivi. Esorto i partner a prendere decisioni senza indugio”.