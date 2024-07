Usa. 2024. Biden: ho battuto Trump una volta, lo farò ancora. Casa Bianca: non è in cura per il Parkinson

AgenPress – “Ho battuto” Donald Trump “l’ultima volta e lo batterò anche questa volta”. Joe Biden si è scagliato contro “le élite del partito” in un’intervista telefonica in diretta con il programma Morning Joe della MSNBC, affermando che erano loro a sostenere le sue richieste di dimissioni. “Se qualcuno di questi ragazzi pensa che io non dovrei candidarmi, si candidi contro di me. Avanti. Annunciatevi per la presidenza, sfidatemi alla convention!”

“Non correrei se non credessi che sono il miglior candidato per battere Donald Trump nel 2024”. . Biden si è presentato senza esitazione come colui che sarà il candidato democratico alla presidenza.

“Il pubblico americano non si allontanerà da me. Sono qui per due motivi, amico. Uno, ricostruire l’economia per la classe media che lavora sodo, per dare a tutti una possibilità. È un colpo diretto. Tutti hanno una giusta possibilità. Numero due, la gente dice sempre che non ho un ampio sostegno. Dai, dammi una pausa. Vieni con me. Guarda.”

Joe Biden ha partecipato a un incontro virtuale con donatori democratici, durante il quale ha detto di aver finito di parlare del dibattito e che intende concentrarsi su Donald Trump e sull’agenda da portare avanti. Notando come l’ex presidente è solo tre anni più giovane di lui, Biden ha ribadito ai donatori che non ha intenzione di andare da nessuna parte e che batterà Trump.

Biden ha insistito sul fatto che la causa del suo scarso dibattito era dovuta a problemi di salute.

“Mi sentivo così male prima del dibattito”, ha detto alla MSNBC. “Mi hanno fatto il test, hanno pensato che forse avevo il Covid, forse c’era qualcosa che non andava, un’infezione o qualcosa del genere. Mi hanno fatto il test, mi hanno fatto quei test. Ero pulito. Quindi, ho avuto una brutta serata”.

A sottolineare l’entità del problema di Biden, tuttavia, il New York Times ha citato i registri delle visite alla Casa Bianca quando ha riferito che “un esperto del morbo di Parkinson” ha fatto visita “otto volte in otto mesi dall’estate scorsa a questa primavera, inclusa almeno una volta per un incontro con il medico del presidente Biden”.

Andrew Bates, portavoce della Casa Bianca, ha dichiarato al giornale: “Un’ampia varietà di specialisti … visita il complesso della Casa Bianca per curare le migliaia di militari che vi lavorano”.

Bates ha anche affermato che Biden è stato visitato da un neurologo una volta all’anno, senza trovare “alcun segno di Parkinson e non è in cura per questo”.

Nella sua lettera aperta ai democratici , il presidente ha affermato di essere “fermamente intenzionato a restare in questa corsa, a portarla a termine e a battere Donald Trump”.

Ha anche affermato che in “ampie conversazioni con la dirigenza del partito, funzionari eletti, membri di base e, soprattutto, elettori democratici”, aveva “ascoltato le preoccupazioni delle persone, i loro timori in buona fede e le preoccupazioni su ciò che è in gioco in questa elezione. Non sono cieco a loro.

“Credetemi, conosco meglio di chiunque altro la responsabilità e il peso che porta il candidato del nostro partito. L’ho portato io nel 2020, quando era in gioco il destino della nostra nazione”.

Nella sua lettera, Biden ha sottolineato la sua facile vittoria alle primarie su Dean Phillips , un rappresentante del Minnesota che ha fatto campagna sulla questione dell’età di Biden. Il presidente ha anche sottolineato l’indipendente Robert F Kennedy Jr , che minaccia di prendere voti negli stati chiave.

“Ora dobbiamo solo dire che questo processo non ha avuto importanza?”, ha chiesto Biden. “Che gli elettori non hanno voce in capitolo?

“Mi rifiuto di farlo. Sento un profondo obbligo nei confronti della fede e della fiducia che gli elettori del partito democratico hanno riposto in me… è stata una loro decisione. Non la stampa, non gli esperti, non i grandi donatori, non un gruppo selezionato di individui, non importa quanto ben intenzionati. Gli elettori, e solo gli elettori, decidono il candidato.

“Come possiamo sostenere la democrazia nella nostra nazione se la ignoriamo nel nostro stesso partito? Non posso farlo. Non lo farò”.

Biden ha detto di non avere “dubbi” che avrebbe battuto Trump, decantando i risultati ottenuti in carica. Ha anche detto che in un secondo mandato, con un Congresso controllato dai democratici, avrebbe ripristinato i diritti all’aborto consacrandoli per legge, mentre avrebbe portato “una vera riforma della corte suprema”, un’affermazione ambiziosa, data una mappa del Senato altamente favorevole ai repubblicani.

Infine, Biden ha affermato di voler “difendere la democrazia americana”.

La sua lettera ha evocato l’attacco al Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021 portato a termine dai sostenitori di Trump, affermando che il suo predecessore alla Casa Bianca “ha dimostrato di non essere idoneo a ricoprire la carica di presidente. Non possiamo mai più permettergli di avvicinarsi a quella carica. E non lo faremo mai”.

“Mancano 42 giorni alla convention democratica e 119 giorni alle elezioni generali… è tempo di unirsi, andare avanti come un partito unito e sconfiggere Donald Trump.”