Lega. Matteo Salvini confermato segretario mira al Viminale. Sono a disposizione, ne parlerò con Meloni e Piantedosi

AgenPress – Matteo Salvini è stato confermato segretario della Lega, in carica fino al 2029. L’ha deciso il congresso federale del partito approvando, per acclamazione, la sua candidatura, l’unica presentata. L’esito del voto è stato accolto dagli applausi dei leghisti tutti in piedi, riuniti nella Fortezza da Basso per il congresso. Per effetto del nuovo statuto approvato ieri, il suo mandato si allunga di dodici mesi e quindi durerà 4 anni. Salvini è stato eletto per la prima volta nel 2013 e per lui è la terza conferma.

Salvini ha parlato della possibilità di riprendersi il Viminale. “Di quello che mi avete chiesto parlerò sia con lui (Matteo Piantedosi) sia con Giorgia Meloni. Io a disposizione dell’Italia e della Lega, senza avere smanie”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, sulla proposta del suo partito di tornare al Viminale da ministro dell’Interno, dal palco del congresso della Lega in corso a Firenze.

“Matteo Piantedosi è amico e un ottimo ministro, è stata una persona leale di fiducia e di parola. Questo è un congresso di partito e i partiti fanno politica ed è mio dovere ascoltare quello che il mio partito, sindaci ed elettori ci chiedono, quindi sapendo che Matteo è e sarà grande uomo di stato, di quello che mi avete chiesto parlerò sia con lui sia con Giorgia Meloni”.

“Al prossimo congresso sarò qui con orgoglio di essere qui da delegato perché qua, non so chi e non so come, ma so che ci sarà il prossimo segretario federale, non vedo l’ora”. sceglie la pace, senza se e senza ma”.

Sui dazi “occorre dialogare con gli Stati uniti, non possiamo fare la guerra, non è nostro interesse nazionale litigare con gli Usa. I controdazi raddoppierebbero i problemi per le aziende italiane. Chi parla di guerra commerciale è nemico degli italiani, non ci sono trumpiani ma italiani che ragionano”.