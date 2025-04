Barack Obama e Kamala Harris criticano Trump e la Casa Bianca per le azioni contrarie ai valori americani

AgenPress – L’ex presidente Barack Obama e l’ex vicepresidente Kamala Harris hanno criticato il presidente Donald Trump e la Casa Bianca per azioni che hanno definito incostituzionali o che contribuiscono all’erosione dei valori del Paese.

Né Obama né Harris hanno parlato molto in pubblico dopo le elezioni del 2024.

Secondo la trascrizione del suo discorso fornita da un portavoce e condivisa sul profilo Medium di Obama, in un discorso tenuto giovedì all’Hamilton College di Clinton, New York, Obama ha criticato la seconda amministrazione Trump per l’ imposizione di nuovi dazi , per le minacce contro università e studi legali e per quello che ha definito un sovvertimento dell’ordine internazionale .

“Guardate, non credo che ciò a cui abbiamo appena assistito in termini di politica economica e tariffe sarà positivo per l’America, ma è una politica specifica. Sono più profondamente preoccupato per un governo federale che minaccia le università se non rinunciano agli studenti che esercitano il loro diritto alla libertà di parola”, ha detto Obama durante una discussione su come ritiene che i valori degli Stati Uniti siano stati “erosi”.

“Mi preoccupa di più l’idea che la Casa Bianca possa dire agli studi legali: ‘Se rappresentate partiti che non ci piacciono, ritireremo tutti i nostri affari o vi impediremo di rappresentare efficacemente le persone’. Questo tipo di comportamento è contrario al patto di base che abbiamo come americani”.

Obama ha inoltre criticato l’amministrazione Trump in materia di politica estera e per aver attaccato quello che Obama ha definito il “sistema basato su regole” di alleanze e commercio estero, criticando l’obiettivo dichiarato della Casa Bianca di ottenere il controllo della Groenlandia per il bene della sicurezza nazionale.

“E questo è un momento importante, perché negli ultimi due mesi abbiamo visto un governo degli Stati Uniti cercare attivamente di distruggere quell’ordine e screditarlo”, ha detto Obama, secondo la trascrizione. “E il pensiero, da quanto ho capito, è che in qualche modo, dal momento che siamo i più forti, staremo meglio se potremo semplicemente intimidire le persone affinché facciano ciò che vogliamo, e dettare i termini del commercio in ogni momento, e se vediamo un pezzo di terra, dire ‘chi ci fermerà? La Groenlandia sembra buona’”.

Kamala Harris ha affermato che “stiamo assistendo a un’arretramento dei progressi”.

“Ciò che è cambiato è che c’è un senso di paura che sta prendendo piede nel nostro Paese, e lo capisco. Ma stiamo vedendo persone che restano in silenzio. Stiamo vedendo organizzazioni che restano in silenzio. Stiamo vedendo coloro che stanno capitolando di fronte a minacce chiaramente incostituzionali, e queste sono le cose a cui stiamo assistendo ogni giorno in questi ultimi mesi nel nostro Paese”.

“E comprensibilmente crea un grande senso di paura. Perché, sapete, c’erano molte cose che sapevamo sarebbero accadute, molte cose — non sono qui per dire ‘ve l’avevo detto'”, ha detto Harris tra risate e applausi.