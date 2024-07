Janet Yellen (Segretario al Tesoro): “L’acutezza mentale di Biden è estremamente efficace”

AgenPress. Il Segretario al Tesoro Janet Yellen ha dichiarato che non c’è stata alcuna discussione tra i membri del Gabinetto sull’invocazione del 25° emendamento, in seguito a un dibattito politicamente disastroso che ha riacceso le preoccupazioni circa l’età e l’acutezza mentale del Presidente Biden.

Quando le è stato chiesto, durante la sua testimonianza davanti alla Commissione per i servizi finanziari della Camera, se i membri del Gabinetto avessero parlato di invocare il 25° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, Yellen ha risposto: “No”. Il 25° emendamento consente al vicepresidente e alla maggioranza dei segretari del Gabinetto in carica di dichiarare il presidente inadatto a ricoprire l’incarico e di trasferire immediatamente i poteri al vicepresidente.

Un presidente può contestare la mossa; tuttavia, la decisione spetterebbe al Congresso . Per il presidente sarebbe necessaria una maggioranza di due terzi sia alla Camera che al Senato per rimanere in carica.

Yellen ha difeso Biden, quando è stata incalzata dal deputato Mike Lawler, della Royal Navy, che le ha chiesto se avesse mai assistito a un declino mentale o cognitivo durante gli incontri con lui.

“Il presidente è estremamente efficace negli incontri a cui ho partecipato con lui”, ha detto. “Ciò include molti incontri internazionali che durano più ore”, tra cui quelli con il presidente cinese Xi Jinping e altri leader.