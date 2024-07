Ddl Nordio. Ferrante (FI): Svolta storica, argine a distorsioni sistema giudiziario

AgenPress. “L’approvazione del ddl Nordio rappresenta una svolta storica con la quale si pone un argine alle distorsioni del sistema giudiziario che per troppi anni hanno inquinato la vita del Paese, dei cittadini e delle istituzioni, introducendo principi basilari di civiltà giuridica. Come Forza Italia siamo orgogliosi di questo traguardo e continueremo a batterci per varare le riforme sulla giustizia, con l’obiettivo di garantire finalmente il diritto al giusto processo”.

Lo scrive il deputato di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.

“Con l’abolizione del reato di abuso d’ufficio si rimuove un macigno che ha pesato sulle spalle degli amministratori, quella paura della firma – aggiunge – che ha bloccato l’attività della Pa e la realizzazione delle opere. La stretta sulle intercettazioni mette poi un freno alle derive della gogna mediatica, garantendo i diritti dei cittadini e delle persone terze estranee alle indagini.

Anche le norme che intervengono sul ricorso alla custodia cautelare e sull’appellabilità delle sentenze di assoluzione vanno nella giusta direzione, introducendo tutele fondamentali e contribuendo a snellire il sistema giudiziario. Ora – conclude Ferrante – andremo avanti lungo questo percorso di riforme, ispirate alle idee e ai principi del nostro Presidente Silvio Berlusconi, per una giustizia sempre più giusta e un Paese più moderno ed efficiente”