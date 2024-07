Haines (direttrice intelligence nazionale): “L’Iran sta finanziando le proteste anti-israeliane negli Stati Uniti”

AgenPress. Avril Haines, direttrice dell’intelligence nazionale, ha affermato che l’Iran sta cercando di interferire nelle elezioni statunitensi e sta fomentando le proteste contro Israele mentre quest’ultimo dichiara guerra ad Hamas, anche finanziando manifestazioni.

“Nelle ultime settimane, gli attori del governo iraniano hanno cercato di trarre opportunisticamente vantaggio dalle proteste in corso riguardo alla guerra a Gaza, usando un copione che abbiamo visto usare da altri attori nel corso degli anni” . “Abbiamo osservato attori legati al governo iraniano che si atteggiavano ad attivisti online, cercando di incoraggiare le proteste e persino fornendo supporto finanziario ai dimostranti”.

“Voglio essere chiara: so che gli americani che partecipano alle proteste stanno, in buona fede, esprimendo le loro opinioni sul conflitto a Gaza: queste informazioni non indicano il contrario”, ha affermato. “Inoltre, la libertà di esprimere opinioni diverse, quando avviene pacificamente, è essenziale per la nostra democrazia, ma è anche importante mettere in guardia dagli attori stranieri che cercano di sfruttare il nostro dibattito per i propri scopi”.

“L’Iran sta diventando sempre più aggressivo nei suoi sforzi di influenza estera, cercando di alimentare la discordia e minare la fiducia nelle nostre istituzioni democratiche, come li abbiamo visti fare in passato, anche nei precedenti cicli elettorali”. “Continuano ad adattare le loro attività informatiche e di influenza, utilizzando piattaforme di social media e lanciando minacce. È probabile che continueranno a fare affidamento sui loro servizi di intelligence in questi sforzi, così come sugli influencer online con sede in Iran, per promuovere le loro narrazioni”.