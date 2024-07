Nato. Blinken: F-16 da Olanda e Danimarca in viaggio verso l’Ucraina per rafforzare la difesa aerea

AgenPress – I primi caccia F-16 sono in viaggio dai Paesi Bassi e dalla Danimarca verso l’Ucraina, ha annunciato il 10 luglio il Segretario di Stato americano Antony Blinken durante il vertice NATO a Washington.

“Quei jet voleranno nei cieli dell’Ucraina quest’estate per garantire che l’Ucraina possa continuare a difendersi efficacemente dall’aggressione russa”, ha affermato Blinken.

Si prevedeva che l’Ucraina avrebbe ricevuto i primi jet F-16 quest’estate , un anno dopo che Danimarca e Paesi Bassi avevano fondato la ” coalizione dei jet da combattimento ” con altri nove paesi in occasione del vertice NATO di Vilnius nel luglio 2023.

Anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro olandese Dick Schoof e il primo ministro danese Mette Frederiksen hanno confermato il trasferimento degli aeromobili in una dichiarazione congiunta pubblicata il 10 luglio.

La dichiarazione ha ribadito il commento di Blinken secondo cui il trasferimento dei jet era in corso e che l’Ucraina avrebbe utilizzato gli F-16 quest’estate, aggiungendo che “non sono in grado di fornire ulteriori dettagli in questo momento a causa di problemi di sicurezza operativa”.

“Ci impegniamo a potenziare ulteriormente le capacità aeree dell’Ucraina, che includeranno squadroni di moderni velivoli multiruolo F-16 di quarta generazione”, si legge nella dichiarazione.

“La coalizione intende sostenere il loro sostentamento e armamento, nonché l’ulteriore addestramento associato per i piloti, al fine di migliorare l’efficacia operativa”.

In precedenza, i Paesi Bassi si erano impegnati a consegnare all’Ucraina 24 dei loro jet di quarta generazione di fabbricazione statunitense , mentre la Danimarca ha confermato l’invio di 19 aerei F-16.

Entrambi i Paesi avevano annunciato in precedenza che avrebbero consegnato il primo lotto di aerei da combattimento quest’estate.

L’ex ministro della Difesa olandese Kajsa Ollongren ha dichiarato il mese scorso che i Paesi Bassi consegneranno i loro primi caccia F-16 ” poco dopo la Danimarca “.

Kiev prevede di ricevere gli aerei anche dal Belgio e dalla Norvegia .

Il 10 luglio la Norvegia ha annunciato che donerà all’Ucraina sei aerei da combattimento F-16 ; le consegne inizieranno quest’anno.

Dick Schoof, primo ministro dei Paesi Bassi , e Mette Frederiksen, sua omologa danese, hanno affermato che il “processo di trasferimento” degli F-16 a Kiev è in corso dopo mesi di addestramento dei piloti e trattative politiche.

I due leader hanno affermato che “l’Ucraina utilizzerà gli F-16 operativi quest’estate”, i primi di circa 85 aerei da combattimento che sono stati consegnati a Kiev per cambiare le sorti del Paese sul campo di battaglia .

Contemporaneamente al summit si attendeva un annuncio sugli F-16 e la speranza è che i caccia riescano a soffocare gli attacchi con bombe plananti russe lanciati da aerei da guerra che operano fino a 43 miglia (70 km) di distanza e che hanno devastato le posizioni in prima linea.

Si pone fine a una lunga attesa per l’Ucraina, il cui presidente, Volodymyr Zelenskiy, da almeno 18 mesi fa pressioni affinché i jet occidentali integrino la sua piccola e obsoleta aeronautica militare di stampo sovietico, che non è all’altezza di quella russa.

Zelensky ha detto di essere grato alla Danimarca , ai Paesi Bassi e agli Stati Uniti per aver adottato quelle che ha descritto come misure pratiche di assistenza, e ha indicato di sperare in maggiori donazioni per aumentare il numero dei contagi fino all’obiettivo di 130.

“Gli F-16 saranno utilizzati anche per rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina. Sono sicuro che ci aiuteranno a proteggere meglio gli ucraini dai brutali attacchi russi, come l’ attacco di questa settimana all’ospedale pediatrico Okhmatdyt a Kiev “.

Anche Norvegia e Belgio si sono impegnati a fornire F-16 in futuro, ma Zelenskiy è andato oltre e ha affermato: “Prevedo che la nostra coalizione di capacità dell’aeronautica militare sarà ulteriormente rafforzata attraverso l’adesione di nuovi partecipanti”.

Non è ancora chiaro quanto saranno efficaci gli F-16, un jet da combattimento progettato negli anni ’70, nella guerra contro la Russia. Particolarmente importante sarà il modo in cui saranno nascosti e protetti quando saranno a terra, in un momento in cui le difese aeree dell’Ucraina sono state messe a dura prova.

Questo mese, la Russia ha dichiarato di aver distrutto cinque jet Su-27 ucraini in un attacco missilistico Iskander su una base aerea a Myrhorod. L’Ucraina ha riconosciuto alcune perdite tra le critiche per il fatto che gli aerei erano allineati sulla pista alla luce del giorno, nel raggio di azione dei missili russi.

Martedì sera, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che i membri della NATO forniranno quattro batterie antimissile Patriot, mentre l’Italia fornirà un modello analogo Samp-t, che potrebbe essere utilizzato per proteggere le basi aeree dagli attacchi russi.

Confermando lo sviluppo, Antony Blinken, il segretario di Stato americano, ha detto: “Mentre parliamo, è in corso il trasferimento di jet F-16, provenienti dalla Danimarca, dai Paesi Bassi”. Ciò dovrebbe, ha aggiunto, “concentrare la mente di Vladimir Putin sul fatto che non sopravvivrà all’Ucraina”.