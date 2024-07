123.000 bambini in Europa e Asia Centrale non hanno ricevuto alcun vaccino salvavita

AgenPress. Secondo le ultime stime sulla copertura vaccinale nazionale (WUENIC) lanciate dall’OMS e dall’UNICEF, 123.000 bambini in Europa e in Asia Centrale non hanno ricevuto alcuna vaccinazione di routine.

I bambini “a dose zero”, cioè quelli che non hanno ricevuto alcun vaccino di routine, sono a maggior rischio di contrarre malattie mortali e spesso sono un segnale del fatto che loro e le loro famiglie stanno perdendo altri servizi essenziali.

Le stime mostrano significative disuguaglianze nella copertura vaccinale in Europa e in Asia Centrale. Mentre l’86% dei paesi (18 su 21) hanno raggiunto una copertura del 90% per una dose di difterite, tetano e pertosse (DTP1), solo la metà ha raggiunto lo stesso livello di copertura per la terza dose (DTP3) – un indicatore chiave per la copertura vaccinale complessiva. La Romania, l’Ucraina e l’Azerbaigian rappresentano il 51% (192.000) di tutti i bambini non vaccinati o sotto vaccinati, il che riflette le sfide persistenti nel raggiungere i bambini più vulnerabili.

Le stime del WUENIC mostrano anche una situazione preoccupante per quanto riguarda la vaccinazione contro il morbillo, con una copertura in calo o che deve ancora tornare ai livelli pre-pandemici in oltre la metà dei Paesi della regione. Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Macedonia settentrionale e Romania hanno riportato tassi di copertura inferiori all’80%. I casi di morbillo, a causa della sua alta trasmissibilità, mettono rapidamente in evidenza le lacune immunitarie nella popolazione. Le stime di vaccinazione contro il morbillo, quindi, sono un indicatore della protezione globale.

“Queste stime dimostrano che la copertura vaccinale nella nostra regione è in continuo calo e che troppi bambini non ricevono i vaccini salvavita”, ha dichiarato Fatima Cengic, Specialista regionale dell’UNICEF per le vaccinazioni in Europa e Asia Centrale. “Non c’è ragione per cui i bambini debbano correre il rischio di morire per malattie prevenibili con un vaccino in Europa e in Asia Centrale nel 2024. Sono fondamentali azioni urgenti che comprendono: dare priorità ai finanziamenti e investimenti sui programmi di immunizzazione e sistemi sanitari”.

Nonostante le preoccupazioni, in Europa e in Asia centrale si stanno compiendo notevoli progressi per aumentare l’ampiezza della protezione (BOP) per le comunità dal 44% nel 2000 all’84% nel 2023. Ciò è dovuto in gran parte alla migliore introduzione di nuovi vaccini e all’espansione dei servizi di vaccinazione a popolazioni precedentemente escluse.

La regione dell’Europa e dell’Asia centrale è composta in gran parte da Paesi a medio reddito, il che ha implicazioni sulla diminuzione dei finanziamenti e degli aiuti internazionali. Per aumentare la copertura vaccinale, l’UNICEF chiede un maggiore sostegno tecnico e finanziario ai programmi di vaccinazione e il rafforzamento dei sistemi sanitari nei Paesi con bassa copertura e sacche di bambini non vaccinati. Un impegno significativo da parte delle comunità è fondamentale per rafforzare la domanda e la fiducia nei vaccini.