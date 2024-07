AgenPress. Oggi il Consiglio ha raggiunto un accordo sulla sua posizione sul progetto di bilancio UE per il 2025. In totale, la posizione del Consiglio per il bilancio dell’anno prossimo ammonta a 191,53 miliardi di euro in impegni e 146,21 miliardi di euro in pagamenti.

Nel complesso, il Consiglio adotta un approccio prudente. Il Consiglio sottolinea l’importanza che il bilancio per il 2025 continui a mostrare la solidarietà dell’UE con il popolo ucraino e a rispondere alle crisi correlate.

Il Consiglio ritiene che il bilancio del prossimo anno debba essere realistico, in linea con le reali esigenze, garantire una gestione prudente del bilancio e lasciare margini sufficienti entro i massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP) per far fronte a circostanze impreviste e rispondere alle sfide dell’Unione.

Allo stesso tempo, il bilancio per il 2025 dovrebbe prevedere risorse sufficienti per garantire l’attuazione delle politiche e dei programmi dell’UE e per consentire il pagamento nei tempi previsti degli impegni già assunti.

Il Consiglio accoglie con favore il fatto che il progetto di bilancio per il 2025 sia allineato all’esito dell’accordo sulla revisione del quadro finanziario pluriennale dell’UE (QFP 2021-2027), come delineato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 1º febbraio 2024.

A tale riguardo, il Consiglio sottolinea la necessità di finanziare adeguatamente le priorità stabilite nella revisione del QFP, tenendo conto dell’esecuzione di bilancio di tutti i programmi e della ridefinizione delle priorità, ove necessario.