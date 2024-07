Ue. Tajani. Caos senza elezione di von der Leyen. Forze politiche fuori maggioranza sono ininfluenti

AgenPress – “L’elezione di Roberta Metsola con 90% voti al Parlamento Ue e l’elezione di oggi di von der Leyen alla Commissione, sono un messaggio molto positivo ai Mercati, agli investitori, e un chiaro messaggio di istituzioni che di fronte a una serie di difficoltà internazionali hanno deciso di offrire un progetto di stabilità. È la prima cosa da fare se vogliamo avere una strategia, senza stabilità diventa velleitaria”. Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani.

“Immaginate cosa sarebbe stato se non fosse stata eletta oggi von der Leyen – ha aggiunto -, avremmo solo creato caos, messo in subbuglio mercati e spread. Da parte della politica europea c’è stata una reazione di grande responsabilità”.

“Ci sono forze politiche, in totale contrasto con quello che pensa la maggioranza dei parlamentari al Parlamento Ue, che sono politicamente ininfluenti”.

“Vale la pena accettare questa sfida, ecco perché i deputati europei di Forza Italia hanno votato per von der Leyen, come avevamo detto al congresso del Ppe di Bucarest. Ora andiamo avanti con dei compagni di viaggio con cui mi auguro si possa costruire una strategia per i prossimi cinque anni che porti benessere ai nostri figli e nipoti. Non possiamo permetterci questa volta di perdere le sfide, ne va del futuro dell’Unione europea – ha aggiunto -. Se si distrugge l’Europa siamo destinati a un declino tremendo, a una colonizzazione economico commerciale, rischiamo di essere residuali, anziché protagonisti, e costretti a accettare le regole del gioco imposte da altri”.