Trump “La terza guerra mondiale potrebbe scoppiare se vincesse le elezioni Kamala Harris”

AgenPress. L’ex presidente Donald Trump ha affermato che i conflitti in Medio Oriente potrebbero degenerare in una terza guerra mondiale se perdesse le elezioni del 2024. Queste considerazioni le ha evidenziate mentre incontrava il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nella sua residenza di Mar-a-Lago.

Netanyahu, dopo aver incontrato Biden e Kamala Harrsi,si è recato in Florida per incontrare Trump.

Trump ha sottolineato, in una dichiarazione ai giornalisti, che Harris è “la peggiore” sulle questioni mediorientali e ha affermato che la guerra di Israele con Hamas potrebbe trasformarsi in un conflitto più ampio se lei dovesse succedere a Joe Biden.

“Vedremo come andrà. Ma se tutto andrà per il verso giusto, se vinceremo, sarà molto semplice – Se non vinceremo finiremo con grandi guerre in Medio Oriente. E forse una terza guerra mondiale”.

Il leader israeliano ha regalato a Trump la foto di uno dei bambini ancora tenuti prigionieri dai terroristi di Hamas a Gaza. Netanyahu ha affermato che la foto gli è stata data dal nonno dei bambini, che gli ha chiesto di condividerla con Trump.

“Wow, è molto commovente”, ha detto Trump, accettando la fotografia. “Ci occuperemo anche di questo”.