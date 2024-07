Il Presidente Mattarella sollecita il Parlamento: eleggere il nuovo giudice costituzionale per salvaguardare la Costituzione

La Fondazione Insigniti OMRI, con una riflessione di Costantino Del Riccio, Presidente del Comitato consultivo della Fondazione per la Comunicazione istituzionale, mette in luce l’importanza della continuità istituzionale

AgenPress. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia del Ventaglio con i rappresentanti della stampa parlamentare, ha ribadito l’urgenza per il Parlamento di procedere senza esitazioni all’elezione del nuovo giudice della Corte Costituzionale al fine di evitare qualsiasi rischio di violazione della Costituzione.

Il mandato della giudice Silvana Sciarra si è concluso l’11 novembre 2023. Eletta dal Parlamento nel novembre 2014, ha successivamente ricoperto la carica di Presidente della Corte Costituzionale. Ricordiamo che nel 2019 Marta Cartabia è stata la prima donna a ricoprire tale ruolo, segnando un importante traguardo per la parità di genere.

Al Parlamento, riunito in seduta comune, spetta ora il compito di eleggere un nuovo giudice costituzionale. Tuttavia, nonostante le cinque sessioni plenarie congiunte che si sono susseguite dal mese di novembre dello scorso anno fino a oggi, i parlamentari non sono riusciti a designare il nuovo componente della Corte.

La Corte Costituzionale è composta da 15 giudici, ciascuno con un mandato di nove anni. Il Presidente della Repubblica nomina cinque membri, altri cinque provengono dalla Corte di Cassazione, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti, mentre gli ultimi cinque sono eletti direttamente dal Parlamento in seduta comune.

Requisiti rigorosi governano la selezione dei giudici costituzionali, che devono essere scelti tra magistrati ordinari e amministrativi, professori universitari di discipline giuridiche e avvocati con almeno vent’anni di pratica forense. Quando un giudice costituzionale completa il proprio mandato, l’istituzione responsabile della nomina deve designare il successore entro un mese. Un esempio recente è la nomina, avvenuta il 6 novembre 2023, da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dei sostituti dei giudici Daria de Pretis e Nicolò Zanon: Giovanni Pitruzzella e Antonella Sciarrone Alibrandi.

Pur con questa tempistica precisa, non sono previste sanzioni nel caso in cui non venga rispettato l’obbligo di eleggere entro il termine previsto il giudice il cui mandato è terminato. Secondo quanto previsto dalla Costituzione, i cinque giudici costituzionali designati dal Parlamento devono ottenere, nelle prime tre votazioni, la maggioranza dei due terzi dei membri delle due Camere riunite. Questa disposizione richiede il sostegno di almeno 403 parlamentari su un totale di 605 tra deputati e senatori. Dopo tre votazioni infruttuose durante la seduta comune, il consenso richiesto si riduce a tre quinti, corrispondenti a un minimo di 363 parlamentari. L’elevato quorum richiesto spinge le forze politiche a cercare un’intesa su un candidato condiviso, superando le divisioni di schieramento.

Nonostante siano trascorsi otto mesi, al momento non sono presentati candidati ufficiali. È plausibile che la situazione possa sbloccarsi soltanto il prossimo dicembre, quando il Parlamento dovrà procedere alla sostituzione di altri tre giudici: Augusto Barbera, Franco Modugno e Giulio Prosperetti, tutti eletti nel dicembre 2015 e giunti alla scadenza dei nove anni di mandato. L’elezione di quattro giudici anziché uno potrebbe agevolare le trattative tra le diverse forze politiche.

I tempi lunghi dei processi di elezione dei giudici costituzionali rappresentano una costante storica. Fin dalla sua istituzione nel 1953, la Corte ha spesso dovuto affrontare difficoltà nel completare il proprio organico, con conseguenti ritardi nell’avvio delle attività istituzionali che si protrassero fino al 1956.

I continui rinvii da parte del Parlamento non sono passati inosservati. Diversi Presidenti della Repubblica, come Francesco Cossiga, hanno stigmatizzato pubblicamente tale protrarsi di tempistiche, minacciando addirittura lo scioglimento delle Camere.

Nel 2002, l’elezione di Ugo De Siervo a giudice della Corte avvenne dopo un vuoto durato due anni, a causa di un’impasse parlamentare. Il motivo di tale stallo risiedeva nelle continue proposte del governo a sostegno della candidatura di Filippo Mancuso come giudice costituzionale, ipotesi fortemente contestata dall’opposizione politica. Di fronte a questa situazione, il leader dei Radicali Marco Pannella intraprese uno sciopero della sete come forma di protesta. L’iniziativa spinse l’allora capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, a delineare la possibilità di un messaggio alle Camere “nel caso di deprecabili, ulteriori ritardi”.

Nel maggio del 2005, Ciampi fu costretto a intervenire nuovamente, dopo mesi di tentativi infruttuosi, convocando i Presidenti di Camera e Senato al Quirinale. Da quel momento, si susseguirono votazioni ripetute e quotidiane con l’intento di accelerare l’elezione dei giudici costituzionali. Nel 2008, di fronte alle persistenti difficoltà, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, enfatizzò l’inderogabile dovere del Parlamento e il ruolo insostituibile della Corte nella sua piena composizione.

Nell’ottobre 2015, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esortò il Parlamento a procedere alla sostituzione dei tre giudici costituzionali il cui mandato era scaduto da sedici mesi. Mattarella richiamò l’importanza di tale adempimento per garantire il regolare funzionamento e il prestigio della Corte, nonché per preservare la responsabilità istituzionale del Parlamento.

Il Parlamento, riunito in seduta comune, sembra spesso trascurare il pericolo di compromettere il regolare funzionamento della Corte. Secondo quanto stabilito dalla Costituzione, la Corte ha il compito delicato di valutare la conformità delle leggi con la nostra Carta fondamentale, risolvere i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e tra lo Stato e le regioni, nonché di giudicare eventuali accuse di alto tradimento o attentato alla Costituzione rivolte al Presidente della Repubblica.

L’assenza prolungata, anche di un solo giudice, rappresenta una situazione critica. La Corte può esercitare le funzioni e adottare decisioni soltanto quando almeno 11 dei 15 giudici sono presenti, conformemente al cosiddetto “quorum funzionale”. Se la mancanza del giudice dovesse rimanere fino al 16 dicembre, a partire dal giorno successivo ci sarebbero quattro posti vacanti e il rischio di paralisi diventerebbe una minaccia reale. Anche il temporaneo impedimento a partecipare di un solo giudice, per qualsiasi motivo, bloccherebbe l’attività della Corte a causa della mancanza del numero minimo dei componenti.

Mantenere un collegio incompleto comporta rischi significativi non solo per il regolare svolgimento dell’attività della Corte, ma anche per la stabilità stessa della vita democratica del Paese.