Scontro Grillo-Conte, Toninelli: “Il Movimento 5 Stelle deve ritrovare le sue idee rivoluzionarie”

AgenPress. L’ex ministro pentastellato Danilo Toninelli è intervenuto oggi in diretta a “L’Italia s’è desta“, il programma in onda ogni mattina su Radio Cusano Campus, per commentare il confronto tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte riguardo al processo costituente del Movimento 5 Stelle.

Toninelli ha espresso la sua preoccupazione per la direzione attuale del Movimento: “Il Movimento 5 Stelle non può andare avanti così. Grillo vuole dare una sterzata, ma il confronto non può essere sulle solite cose, come il vincolo sul terzo mandato. I 5 Stelle hanno perso le parole e le idee rivoluzionarie. Quindi Conte e Beppe si abbraccino e cambino il futuro del movimento.”

Riguardo alle dichiarazioni ironiche di Grillo che sembrano mettere in difficoltà la leadership di Conte, Toninelli ha spiegato: “Le dichiarazioni ironiche di Grillo consumano la leadership di Conte se Conte stesso si prende troppo sul serio. Il vaffa è stata la parola guerriera del movimento e non viene pronunciata più perché lui è molto serioso e molto accademico, ma anche molto intelligente. Lui cura le parole, ma le battute non fanno male a nessuno.“

Toninelli ha inoltre riflettuto sulla natura del Movimento e la necessità di ritrovare lo spirito originario: “Il Movimento non è cura delle parole, ma il frutto di persone autoironiche, che vogliono cambiare e migliorare questo paese. Non a caso nasce nel giorno di San Francesco, perché movimento francescano. Il problema è che il movimento si indebolisce perché non ci sono più i francescani che se ne sono andati, ma anche perché si è cambiato modo di essere. Dobbiamo tornare al vaffa.“

Commentando l’approccio di alcuni membri del Movimento alla comunicazione, Toninelli ha detto: “Ho visto che l’amico Patuanelli, e anche Silvestri, si è fatto intervistare da Libero, quotidiano a cui ho fatto abbonare anche i miei figli, ma che ti fai intervistare dai quotidiani per dire la tua? Una volta si faceva in streaming, in diretta con la massima trasparenza.“

Infine, Toninelli ha lanciato un duro attacco sulla gestione delle risorse alla Camera: “Ho letto che il bilancio della Camera dopo i tagli dei parlamentari è rimasto uguale, sono aumentate le spese di ristorazione. Allora Vaffa!“