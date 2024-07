Gaza. L’esercito israeliano dubita di poter ritrovare in vita tutti gli ostaggi

Il capo di stato maggiore dell’IDF, tenente generale Herzi Halevi, ha dichiarato dopo l’operazione che, sebbene “eravamo già vicini a questi corpi, non sapevamo come raggiungerli [e recuperarli]. Ora che sapevamo come farlo, lo abbiamo fatto. Abbiamo portato cinque [ostaggi uccisi], che altrimenti non saremmo mai riusciti a trovare”.

I corpi erano stati sepolti all’interno di un tunnel a circa 20 metri sottoterra a Khan Younis.

Secondo i militari, i corpi erano nascosti dietro un muro nel tunnel e, senza informazioni precise sulla posizione, fornite da un terrorista arrestato, era improbabile che sarebbero stati trovati.

Un’altra scoperta del genere è avvenuta ad aprile con il recupero del corpo dell’ostaggio Elad Katzir , che era stato rapito vivo e in seguito assassinato dal gruppo palestinese della Jihad islamica a Gaza. Il suo corpo è stato sepolto nel campo profughi di Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza, in un sito utilizzato dagli agenti terroristici.

L’esercito ottenne informazioni visive sul luogo in cui era detenuto Katzir e inviò lì delle truppe per cercare il corpo, che fu localizzato e riportato in Israele per la sepoltura.

Secondo le valutazioni dell’IDF, i rapitori di Katzir erano stati tutti uccisi dai militari ed era improbabile che qualcun altro sapesse dove fosse tenuto prigioniero.

Tuttavia, l’IDF ritiene che, con il passare del tempo, aumenti la probabilità di ottenere informazioni sugli ostaggi, ma diminuiscano le possibilità che gli ostaggi restino in vita.

Le IDF hanno affermato di essere in possesso di una grande quantità di informazioni di intelligence, ottenute durante l’operazione di terra a Gaza, che stanno decifrando e che potrebbero fornire indizi sugli ostaggi.