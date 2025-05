Papa Leone XIV riceve Sinner: critiche dal Codacons

AgenPress. Un incontro inopportuno, che appare sbagliato nei modi e nei tempi. Così il Codacons critica la decisione di papa Leone XIV di ricevere oggi in udienza privata Jannik Sinner (grande italiano nello sport anche se risiede fuori Italia e paga le tasse all’estero) e il presidente della Federazione Italiana Tennis.

Fa specie che in un momento storico come quello attuale dove le emergenze sono molteplici, caratterizzato da guerre, conflitti e tensioni geopolitiche crescenti, il Pontefice abbia messo come priorità della propria agenda l’incontro con un tennista – spiega il Codacons – Proprio perché nota a tutti la passione del Papa per il tennis, l’evento privato di oggi appare sbagliato nei modi e nei tempi, non essendo inserito in un contesto pubblico, e considerato che le priorità di un Pontefice appena eletto dovrebbero essere ben altre – conclude l’associazione.