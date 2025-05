Omicidio Chiara Poggi. Perquisizioni in casa di Andrea Sempio

AgenPress. Sono in corso perquisizioni in casa di Andrea Sempio e a casa dei suoi genitori, a Garlasco. Da indiscrezioni sarebbero stati sequestrati telefonini e pc. e alla ricerca di una possibile arma del delitto probabilmente un attizzatoio che secondo un testimone sarebbe stata gettata in un canale. Controlli sarebbero in corso anche a casa di suoi due amici.

Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, è indagato nell’ambito di una nuova indagine del delitto di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007.

Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi, è stato condannato come autore dell’omicidio in via definitiva. Attualmente è in semilibertà.