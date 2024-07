Partenariato Strategico Globale Cina-Italia (2024-2027) – Innovazione scientifica e tecnologica, istruzione

AgenPress. Le parti sottolineano l’importanza dell’innovazione scientifica e tecnologica per promuovere lo sviluppo economico e sociale e valutano con apprezzamento i risultati della cooperazione bilaterale nel campo dell’innovazione scientifica e tecnologica, sostengono lo svolgimento con cadenza annuale della “Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione”, anche quale occasione per favorire incontri regolari tra i Ministri competenti per l’innovazione scientifica e tecnologica. Concordano sull’opportunità di rafforzare ulteriormente il ruolo della Commissione mista Cina-Italia per la cooperazione 10 scientifica e tecnologica e la cooperazione nella ricerca congiunta in aree di comune interesse, oltre che sull’importanza di attuare progetti di formazione superiore congiunti su specifici ambiti quali ambiente, energia, ricerca polare e sviluppo sostenibile.

Ricerca scientifica. Le parti intendono continuare a creare condizioni favorevoli per gli scambi di ricercatori in ambito scientifico e d’istruzione e a facilitare la nascita di nuove opportunità per la formazione congiunta di talenti di alto livello e la ricerca scientifica che coinvolgano le rispettive università e gli istituti di ricerca. Proseguiranno l’attuazione del Programma esecutivo fra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero della Scienza e Tecnologia cinese, e della Dichiarazione Congiunta per la cooperazione scientifica e tecnologica fra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la National Natural Science Foundation of China (NSFC). Le parti continueranno a promuovere la cooperazione per la manifattura avanzata, le tecnologie aeronautiche verdi e altri settori di comune interesse. Le parti concordano sull’opportunità di rafforzare la cooperazione in ambito polare, soprattutto nell’area del Mare di Ross in Antartide dove è situata la Stazione di Ricerca italiana “Mario Zucchelli” e la Stazione di Ricerca cinese “Qin Ling”. Le parti intendono continuare a collaborare, tanto in ambito bilaterale, quanto a livello multilaterale, nel settore “mari e oceani” e in quello afferente alla protezione della biodiversità.

Spazio. Le parti riconoscono l’importanza della cooperazione nel campo spaziale, anche per affrontare sfide globali quali il cambiamento climatico, la protezione dagli asteroidi e la gestione dei detriti spaziali, e concordano sull’importanza di confrontarsi in materia con particolare 11 riferimento alla collaborazione in atto tra la China National Space Administration (CNSA) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Le parti riconoscono l’importanza del Memorandum d’Intesa sulla cooperazione per il monitoraggio elettromagnetico del satellite CSES-02 in vista del lancio nel 2024, e della cooperazione nella missione di esplorazione degli asteroidi TianWen.

Istruzione e rapporti accademici. Le parti concordano di continuare a rafforzare gli scambi e la cooperazione nel campo dell’istruzione e della formazione superiore, universitaria e artistico-musicale, ed esprimono apprezzamento per la firma del «Programma esecutivo di collaborazione nell’ambito dell’istruzione tra il Ministero dell’Istruzione Cinese e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano (2024-2027)». Intendono discutere sull’istituzione del meccanismo di consultazione periodica tra Ministri dell’Istruzione, incoraggiano le università dei due Paesi ad organizzare il Forum dei Rettori delle Università Cina-Italia in Cina e a rafforzare la cooperazione tra le università dei due Paesi nella coltivazione di talenti, nella co-organizzazione di corsi universitari e nella ricerca scientifica congiunta. Concordano di tenere consultazioni periodiche tra esperti sull’istruzione dei due Paesi. Sostengono inoltre l’ulteriore espansione degli scambi reciproci di studenti e studiosi e continueranno a promuovere l’insegnamento della lingua cinese in Italia e della lingua italiana in Cina, e a discutere l’introduzione futura dell’italiano negli esami cinesi. Le parti intendono rafforzare ulteriormente la cooperazione nel campo dell’istruzione professionale, che consente di formare tecnici specializzati di alto livello.