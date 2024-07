Trentino. M5s: lo “sceriffo armato” Fugatti ha fatto eseguire la condanna a morte di orsa Kj1. Cosa fa la maggioranza di governo?

AgenPress – “L’esecuzione dell’orsa Kj1 è l’ennesimo capitolo di una storia tragica e vergognosa. La decisione del Presidente Fugatti, che sempre più immerso nella figura dello sceriffo armato continua a ignorare le sentenze del Tar in materia, è un atto disumano e crudele. Soprattutto perché siamo di fronte a un animale la cui unica colpa era quella di voler proteggere i propri cuccioli”.

Lo scrivono in una nota congiunta i Parlamentari del Movimento 5 Stelle della Commissione Agricoltura di Camera e Senato Alessandro Caramiello, Susanna Cherchi, Sergio Costa, Sabrina Licheri, Gisella Naturale e Luigi Nave.

“Ormai, è sufficiente che questi splendidi animali si avvicinino all’essere umano perché venga decretato il loro abbattimento. Fugatti dovrebbe trovare soluzioni per garantire la convivenza tra uomini e animali, non certo approfittare di ogni occasione per sterminare la fauna trentina. Ci rivolgiamo al ministro Pichetto Fratin e a quei parlamentari di maggioranza che si riempiono la bocca con i diritti degli animali ma poi tacciono di fronte a questa carneficina: per vergognarsi è già troppo tardi, ma adesso è ora di fermare tutto questo”.