Polato (FdI): “Necessario cooperare con le Autorità del Marocco per il rimpatrio dei loro cittadini che delinquono”

AgenPress. Negli ultimi giorni alcuni arresti delle Forze dell’Ordine a Verona hanno disarticolato una rete criminale dedicata a molteplici crimini, che andavano dallo spaccio alle violenze, dalle rapine ai furti.

“Colpisce molto l’età molto bassa di questi autori, combinata purtroppo a una pericolosità

sociale che è ormai acclarata” commenta l’eurodeputato Daniele POLATO di Fratelli d’Italia

“così come colpisce la provenienza nazionale; la gran parte degli arrestati sono marocchini.

Proprio questo impone di riflettere sul sistema delle espulsioni e di facilitare il rientro di questi soggetti pericolosi al loro paese d’origine”.

“Il Marocco è un partner commerciale e di sicurezza importante per l’Unione Europea”

prosegue POLATO “ragione per la quale mi attiverò presto con il Consolato del Marocco per

discutere del problema dei rimpatri dei cittadini marocchini autori dei reati. E’ necessario che quando sarà riconosciuta, come immagino, la colpevolezza dei vari autori dei reati, questi possano tornare nei loro paesi d’origine invece che continuare a delinquere sul nostro territorio”.

Conclude POLATO complimentandosi “con la Procura della Repubblica, la Polizia di Stato ed

i loro operatori per il notevole impegno profuso per colpire questa organizzazione criminale

così pericolosa”.