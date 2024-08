Israele. Netanyahu ha incontrato i responsabili della sicurezza in vista degli attacchi da parte dell’Iran

AgenPress – Israele prenderebbe in considerazione l’idea di lanciare un attacco preventivo per scoraggiare l’Iran se scoprisse prove inconfutabili che Teheran si sta preparando a lanciare un attacco, hanno riferito i media ebraici dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha convocato i responsabili della sicurezza israeliana per una riunione domenica sera.

L’incontro, a cui hanno partecipato il ministro della Difesa Yoav Gallant, il capo di stato maggiore dell’IDF tenente generale Herzi Halevi, il capo del Mossad David Barnea e il capo dello Shin Bet Ronen Bar, si è tenuto nel contesto dei preparativi per gli attacchi previsti contro Israele da parte dell’Iran e del suo alleato libanese Hezbollah.

La valutazione secondo cui l’Iran potrebbe attaccare Israele nei prossimi giorni o settimane segue gli assassinii consecutivi della scorsa settimana del capo militare di Hezbollah Fuad Shukr a Beirut e del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran. L’Iran ha incolpato Israele della morte di Haniyeh e ha giurato di vendicarsi.

Israele non sa con certezza cosa aspettarsi dall’Iran e dai suoi alleati e sta quindi valutando un’ampia gamma di opzioni su come rispondere al meglio a un eventuale attacco o come prevenirlo.

Durante l’incontro con Netanyahu, è stata discussa l’opzione di colpire l’Iran come misura deterrente, ha riferito Ynet, sebbene i funzionari della sicurezza abbiano sottolineato che tale mossa sarebbe stata autorizzata solo se Israele avesse ricevuto informazioni di intelligence certe che confermassero che Teheran stava per lanciare un attacco.

L’apparato di sicurezza israeliano sta valutando la possibilità di “azioni preventive o attacchi” che Israele potrebbe avviare, “anche in Libano o forse in altri luoghi, se necessario”.

“Stiamo osservando i nostri nemici su tutti i fronti e certamente Hezbollah in Libano. Abbiamo piani molto ampi, siamo molto pronti ad agire. Qualsiasi istruzione riceveremo dai vertici politici, la eseguiremo immediatamente”, ha detto il portavoce dell’IDF Daniel Hagari.

Gli Stati Uniti non sanno con certezza cosa aspettarsi dall’Iran e da Hezbollah, ma che ha preso forma una coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti per sventare eventuali attacchi, che sarà diretta dal CENTCOM in Qatar.

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken sta valutando di visitare la regione nel prossimo futuro, alla luce delle preoccupazioni degli Stati Uniti circa un possibile conflitto regionale.

Gli Stati Uniti hanno ribadito di sostenere Israele e hanno chiesto alle nazioni occidentali di trasmettere all’Iran il messaggio di non intensificare l’escalation e di avvertire Teheran che qualsiasi attacco significativo provocherà una risposta.

Il Wall Street Journal ha riferito in precedenza oggi che l’Iran ha detto ai diplomatici arabi che “non gli importava se la risposta avrebbe scatenato una guerra”.

Il servizio televisivo israeliano Channel 12 afferma che ci sono indicazioni che l’Iran si stia preparando per più di un round di attacchi e contrattacchi, mentre cerca di riprendersi dall’umiliazione dell’attacco di mercoledì mattina a Teheran che ha ucciso il leader del gruppo terroristico di Hamas Ismail Haniyeh. L’Iran incolpa Israele per l’omicidio; Israele non ha rivendicato la responsabilità.

Le indicazioni provenienti dall’Iran indicano che colpirà in modo più duro rispetto ad aprile, quando lanciò centinaia di razzi e droni contro Israele in un attacco che fu quasi completamente sventato.

Oltre alle decine di arresti effettuati dall’Iran nel tentativo di stabilire come Haniyeh sia stato preso di mira in modo così preciso, Channel 12 afferma che Hezbollah ha effettuato decine di arresti, mentre indaga sull’attacco israeliano di martedì sera in cui è morto il suo comandante militare Fuad Shukr a Beirut.