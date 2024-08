Carceri: DAP, nessuna rivolta a Campobasso

AgenPress. Nessuna rivolta nella Casa circondariale di Campobasso e nessuna aggressione al Comandante. Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in relazione a notizie riportate poco fa da una agenzia di stampa, precisa che nel pomeriggio di oggi due detenuti facinorosi, che hanno opposto resistenza, sono stati immobilizzati dagli agenti di Polizia Penitenziaria in servizio.

Per entrambi il Provveditore regionale per il Lazio, l’Abruzzo e Molise ha già firmato il provvedimento di trasferimento in altro istituto.

Un altro detenuto è stato aggredito e immediatamente condotto in ospedale per essere medicato. Nessuna aggressione, infine, per il Comandante del reparto, che invece ha avuto solo un malore, si è già ripreso ed è tornato regolarmente in servizio.