Senigallia. Carabinieri forestali salvano un cane lasciato da solo a casa un mese. Era denutrito e disidratato. Denunciato il proprietario

AgenPress – Nei giorni scorsi i carabinieri forestali di Senigallia sono intervenuti a Trecastelli (Ancona), insieme al servizio veterinario dell’Ast di Ancona, per sequestrare un cane di razza bouledogue francese gravemente denutrito e disidratato, con lesioni al naso e secrezioni agli occhi prodotte per una probabile carenza di cure veterinarie. L’animale era chiuso in una stanza sporca con deiezioni sul pavimento.

Constatate le condizioni di maltrattamento, l’animale è stato sequestrato e immediatamentetrasferito presso la clinica veterinaria di Matelica, dell’Università di Camerino, per poi essere affidato in custodia giudiziale al canile “Anita” di Falconara Marittima.

Denunciato per il reato di maltrattamento di animali, un cittadino moldavo che risultava aver custodito l’animale fino al mese scorso, quando lasciava l’abitazione abbandonando anche il cane al suo interno. L’animale era stato alimentato saltuariamente dal proprietario del locale, evitandone di fatto il decesso.