Usa 2024. Incontro Trump e Harris su ABC il 10 settembre. “Nessuno è stato ucciso il 6 gennaio nell’assalto a Capitol Hill”

In difficoltà nei sondaggi e accusato di aver condotto una campagna presidenziale poco brillante, giovedì Donald Trump ha incontrato i giornalisti per una conferenza stampa di un’ora che si è rapidamente trasformata nel consueto pasticcio di invettive a ruota libera, affermazioni stravaganti e vere e proprie bugie.

“Nessuno è stato ucciso il 6 gennaio”, ha detto l’ex presidente e candidato repubblicano alla presidenza, del giorno del 2021 in cui ha incitato un attacco al Congresso ora collegato a nove morti , tra cui suicidi delle forze dell’ordine e la sparatoria da parte di un agente di polizia ad Ashley Babbitt , che gli elettori di Trump ritengono ampiamente un martire.

Parlando nella sua casa di Mar-a-Lago in Florida, Trump ha ripetuto le sue lodi per i rivoltosi condannati e incarcerati a centinaia, che ha detto che perdonerà. Assurdamente, ha anche detto che c’è stato un “pacifico trasferimento” di potere dopo la sua sconfitta contro Joe Biden.

“Ho parlato con folle molto numerose”, ha affermato Trump, in una sola lamentela sui media che avrebbero presumibilmente esagerato le dimensioni della folla per la sua avversaria democratica, Kamala Harris , a sue spese.

“Nessuno ha parlato a folle più grandi di me”, ha detto Trump. “Se guardi Martin Luther King, quando ha fatto il suo discorso, il suo grande discorso, e guardi il nostro, stesso patrimonio immobiliare, stesso tutto, stesso numero di persone, se no ne avevamo di più”.

Trump stava paragonando il suo discorso all’Ellipse del 6 gennaio 2021, quando disse ai suoi sostenitori di “combattere come l’inferno” per difendere la sua bugia sulla frode elettorale nella sconfitta del 2020, all’imperituro discorso di King al Lincoln Memorial del 28 agosto 1963, una pietra miliare dell’era dei diritti civili in cui King delineò il suo sogno di uguaglianza razziale.

“Hanno detto che io avevo 25.000 persone e lui un milione. E io ci sto bene, perché mi piaceva il dottor Martin Luther King”, ha detto Trump. Era un’eco delle famose bugie di Trump sulle dimensioni della folla per la sua inaugurazione nel 2017, rispetto alle dimensioni della folla per Barack Obama. Le analisi hanno scoperto che la folla di Trump non era notevole o paragonabile .

Ha accusato Harris di non voler parlare con la stampa; ha attaccato il suo comportamento come vicepresidente in materia di politica di confine e immigrazione; ha ridicolizzato la sua performance alle primarie democratiche del 2020; ha detto che i democratici erano morbidi sulla criminalità; ha minimizzato la revoca del diritto federale all’aborto da parte dei giudici della Corte Suprema da lui nominati; ha riproposto la sua controversa messa in discussione dell’identità razziale di Harris; ha affermato che Harris e Biden hanno previsto una debolezza nel ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan e altrove, consentendo alla Russia di invadere l’Ucraina e ad Hamas di attaccare Israele e perdendo il rispetto dei leader autoritari; e ha affermato che l’economia statunitense era sull’orlo di una “depressione, non di una recessione” dopo le svendite di Wall Street, ma in un giorno di notevole ripresa .

Trump ha persino affermato di essere stato “molto protettivo” nei confronti di Hillary Clinton, la democratica che ha sconfitto nel 2016, una campagna in cui i sostenitori di Trump hanno regolarmente scandito – con il suo incoraggiamento – che Clinton avrebbe dovuto essere rinchiusa.

Clinton era “piuttosto malvagia”, ha detto Trump, accusandola di vari misfatti infondati, ma “pensavo che fosse una cosa molto brutta prendere la moglie di un presidente degli Stati Uniti e metterla in prigione, e poi vedere come mi trattano. È così che vanno le cose. Ma ero molto protettivo nei suoi confronti. Nessuno lo avrebbe capito, ma io lo ero. Penso che la mia gente lo capisca”.

La maggior parte degli americani sa che Trump è il primo ex presidente ad essere stato condannato penalmente per 34 capi d’imputazione per falsificazione di documenti aziendali; la sentenza è prevista a New York il 16 settembre.

Deve affrontare ben 54 altre accuse penali, in casi riguardanti tentata sovversione elettorale e conservazione di informazioni classificate. Giovedì ha elogiato come “brillante” il giudice della Florida, da lui stesso nominato, che ha archiviato il caso di informazioni classificate, una decisione ora in appello.

A Trump è stato anche ordinato di pagare centinaia di milioni di dollari in cause civili riguardanti frode aziendale e diffamazione derivanti da un’accusa di stupro che un giudice ha definito “sostanzialmente vera”.