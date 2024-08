L’ex primo ministro della Catalogna Carles Puigdemont è fuggito da Barcellona

AgenPress. Carles Puigdemont, ex primo ministro della Catalogna, che giovedì era tornato a Barcellona dopo 7 anni passati all’estero, ha lasciato la città.

Secondo un rapporto della polizia alcuni agenti vicino a Puigdemont si sono astenuti dall’intervenire per catturare il separatista, che giovedì mattina si è incontrato con un gruppo di diverse migliaia di suoi simpatizzanti nel centro di Barcellona.

Puigdemont si è mescolato tra la folla e ha la città in macchina in una direzione sconosciuta con il sostegno di un gruppo di persone, tra cui i poliziotti di Mossos d’Esquadra. Tre dei suoi agenti sono stati arrestati dalla Polizia sabato pomeriggio. Uno di loro avrebbe prestato a Puigdemont la sua auto durante la fuga. Il politico separatista ha annunciato di essere arrivato in Belgio ed ha annunciato che nei prossimi giorni prenderà decisioni su ulteriori azioni politiche.

Carles Puigdemont, che dal 2017 si nasconde in Belgio e in Francia, è ricercato dalle autorità spagnole per aver organizzato un referendum illegale sull’indipendenza in Catalogna il 1° ottobre 2017 e per aver tentato di annunciare la secessione dalla Spagna.