Londra. Una cabina di vetro della polizia è stata trasformata in un acquario, l’ultimo lavoro di Banksy

AgenPress. Una cabina di vetro della polizia è stata trasformata in un acquario, questo è l’ultimo lavoro di Banksy, a Londra. Secondo le fotografie dell’opera, Banksy sembra aver utilizzato vernice spray traslucida per trasformare il corpo di guardia in un grande acquario, in cui ci sono dei pesci piranha.

La nuova opera d’arte è apparsa a metà mattinata di oggi a Ludgate Hill, nel cuore della città vecchia di Londra.

Venerdì, l’artista ha dipinto due pellicani che pescavano una coppia di pesci sopra il fast food Bonners Fish Bar nel quartiere di Walthamstow. Uno dei pesci era dipinto sopra la pubblicità del fish and chips del ristorante.

Banksy è noto per la sensibilizzazione su temi legati ai problemi sociali, politici e ambientali e le sue opere sono molto apprezzate, raggiungendo decine di milioni di euro alle aste.