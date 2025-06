Mark Rutte (Nato): “Aumento del 400% delle capacità di difesa dell’Alleanza”

“CONTRASTARE LA RUSSIA CHE SEMINA IL TERRORE NEI CIELI”

AgenPress. Si prevede che oggi il Segretario generale della NATO, Mark Rutte, durante un discorso da Londra, auspichi un aumento del 400% delle capacità di difesa aerea e missilistica dell’Alleanza, principalmente per contrastare la Russia “che semina il terrore nei cieli”.

“Dobbiamo fare un balzo in avanti nella nostra difesa comune. È un dato di fatto che il pericolo non scomparirà, nemmeno con la fine della guerra in Ucraina”.

Per mantenere una credibile capacità di deterrenza e difensiva, “la NATO ha bisogno di un aumento del 400% della sua difesa aerea e missilistica” in vista del vertice NATO all’Aia del 24 e 25 giugno.

“Vediamo in Ucraina come la Russia sta seminando il terrore dal cielo, quindi rafforzeremo lo scudo che protegge il nostro spazio aereo”, ha sottolineato Rutte, che oggi incontrerà anche il primo ministro britannico Keir Starmer a Downing Street.

L’appello di Rutte giunge in un momento in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump chiede agli alleati europei degli Stati Uniti e al Canada di impegnarsi a destinare almeno il 5% del loro PIL alla spesa per la difesa, minacciando che altrimenti Washington non garantirà più la loro sicurezza.

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha indicato giovedì da Bruxelles che gli alleati sono vicini a un accordo su questo obiettivo, che potrebbe essere formalizzato al vertice dell’Aia. Mark Rutte propone ai leader dei paesi membri della NATO “un piano di investimenti completo pari al 5% del PIL in investimenti per la difesa”.

Allo stesso tempo, oggi affermerà che le forze armate dei paesi della NATO “hanno bisogno di migliaia di veicoli blindati e carri armati aggiuntivi e milioni di proiettili di artiglieria”.