Libano. Agenzia stampa statale: attacco Israele uccide 10 persone, tra cui due bambini, cinque feriti

AgenPress – Circa 10 persone sono state uccise, tra cui due bambini, e cinque sono rimaste ferite in un attacco aereo israeliano su un edificio residenziale nella città di Nabatieh, nel Libano meridionale, ha riferito sabato l’agenzia di stampa statale NNA.

Le vittime erano tutte cittadine siriane, ha affermato la NNA, aggiungendo che il bilancio definitivo dell’attacco sarà reso noto dopo che saranno effettuati i test del DNA per determinare l’identità delle vittime.

L’esercito israeliano ha affermato che l’attacco aereo aveva come obiettivo un deposito di armi utilizzato dai militanti di Hezbollah.

L’attacco israeliano è avvenuto dopo che venerdì si sono sospesi colloqui di cessate il fuoco tra il gruppo islamista palestinese Hamas e Israele a Doha, in attesa che i negoziatori si incontrino di nuovo la prossima settimana.

Successivamente Hezbollah ha dichiarato in una nota di aver colpito il kibbutz Ayelet Hashahar, nel nord di Israele, come rappresaglia per l’attacco di Nabatieh.