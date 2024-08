Washington Post. Incursione delle truppe ucraine a Kursk hanno fatto saltare i negoziati Mosca-Kiev a Doha

AgenPress – L’incursione a sorpresa dell’Ucraina in territorio russo ha fatto deragliare gli sforzi segreti guidati dal Qatar per negoziare un cessate il fuoco parziale tra i due paesi. Lo ha riferito sabato il Washington Post.

Sia l’Ucraina che la Russia avrebbero inviato le loro delegazioni a Doha in agosto “per negoziare un accordo storico che ponga fine agli attacchi contro l’energia e le infrastrutture elettriche da entrambe le parti”, ha scritto il giornale, citando fonti diplomatiche, aggiungendo che il “cessate il fuoco parziale” avrebbe “ offerto una tregua” per entrambe le parti.

Ma i colloqui sono stati rinviati dopo che le forze armate ucraine (AFU) hanno sfondato il confine con la regione di Kursk, nella Russia occidentale, il 6 agosto, cosa che la delegazione di Mosca ha descritto come “un’escalation”, ha detto al Washington Post un diplomatico anonimo, aggiungendo che Doha non aveva stato informato in anticipo dell’offensiva transfrontaliera di Kiev.

Venerdì le forze ucraine hanno distrutto un ponte strategicamente importante nella regione russa di Kursk, minando le affermazioni secondo cui l’incursione senza precedenti stava iniziando a rallentare. Il ponte, che attraversava il fiume Seym nel distretto di Glushkovsky nella regione di Kursk, è stato fatto saltare in aria dalle AFU, ha detto venerdì all’agenzia di stampa statale TASS una fonte delle forze dell’ordine regionali, aggiungendo che l’evacuazione dei civili dagli insediamenti vicini è diventata “complicata” poiché un risultato.

Confermando che il ponte era stato completamente distrutto e sostenendo che “i volontari che stavano aiutando l’evacuazione dei residenti locali” erano stati uccisi nell’attacco, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha detto che l’AFU probabilmente aveva utilizzato un sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità di fabbricazione statunitense (HIMARS). ) ) per attaccare il ponte.

Il ponte Seym era la via principale per la consegna di munizioni e cibo alle truppe russe nell’area, ha riferito il media indipendente IStories , citando blogger russi favorevoli alla guerra che hanno affermato che l’attacco potrebbe segnalare l’inizio di un’incursione delle AFU nel distretto di Glushkovsky, che confina con Ucraina.

Giovedì, il governatore ad interim di Kursk, Alexey Smirnov, ha annunciato l’“evacuazione obbligatoria” del distretto di Glushkovsky, il primo ordine di evacuazione non volontaria mai emesso dalle autorità russe nella regione.