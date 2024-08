Arianna Meloni. Anm: ennesimo attacco, vogliono delegittimarci. Delmastro: di cosa si dolgono i magistrati?

AgenPress – “Quello in corso è l’ennesimo attacco alla magistratura, volto a delegittimarla adombrando presunti complotti. Un esercizio pericoloso che indebolisce le istituzioni repubblicane e danneggia l’intero Paese”. Così l’Associazione nazionale magistrati in una nota, in riferimento alle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni su possibili indagini a carico della sorella Arianna Meloni.

All’Anm replica il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro.

“Nell’articolo di ieri di Sallusti si fa riferimento a opposizioni, giornali e alcuni politici che parlano di cose infondate su Arianna Meloni parlando di ‘traffico di influenze’. A fronte di questo non si capisce di cosa debba dolersi l’Anm. Il messaggio della premier Meloni, e non solo, è: ‘nessuno provi a tirare per la giacca i magistrati’. Penso che questo discorso andrebbe interpretato come loro garanzia ed è quindi incredibile che l’Anm non si associ a questa petizione politica”.