Matteo Renzi: “Sono due anni che la Meloni vive sulle riforme del passato”

AgenPress. Criticare il Governo Meloni sulla parentocrazia non significa essere giustizialisti ma significa evidenziare l’assoluta inconsistenza della politica economica di un esecutivo che per adesso non ha tirato fuori una sola idea degna di questo nome. Sono due anni che la Meloni vive sulle riforme del passato. Ma adesso che la ripresa si sta esaurendo? I nodi vengono al pettine.

1. Abbiamo uno dei peggiori ministri dell’agricoltura della storia di questo Paese: Lollobrigida. La sorella d’Italia parla di merito e poi promuove il cognato che ferma i treni e moltiplica le assunzioni nel suo staff.

2. Abbiamo i soldi del PNRR ma gli investimenti vanno a rilento. Rischiamo di perdere una quota consistente dei finanziamenti.

3. Il piano Transizione 5.0 è congegnato con regole complicatissime, un cubo di Rubik, il trionfo della burocrazia. Il nostro Industria 4.0 era semplice e immediato e ha fatto crescere l’economia italiana. Transizione 5.0 per ora è solo uno slogan.

4. Il potere d’acquisto delle famiglie, tanto sbandierato dalla Meloni: basta vedere i dati aggregati e non il rimbalzo dell’ultimo trimestre. Il potere d’acquisto delle famiglie italiane è quello cresciuto meno rispetto ai livelli pre Covid, dopo quello tedesco, tra i Paesi del G7. Il problema sono i salari del ceto medio: noi facemmo gli 80€ in tempi di deflazione, oggi con l’inflazione non basterebbero nemmeno quelli.

5. Giorgia in Europa non tocca palla. E dopo aver chiesto il voto per cambiare Bruxelles è finita isolata e senza potere contrattuale con Ursula von der Leyen. Un autogol senza precedenti che per la prima volta porta il Governo italiano a non toccare palla in Europa.

Se a questo si aggiunge che sul referendum autonomia la Premier rischia seriamente di perdere la fiducia degli italiani (non quella del Parlamento, ma quella degli italiani sì), il quadro è definito.

E’ quanto dichiara Matteo Renzi nella Enews del 19 agosto 2024.