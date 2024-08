Gaza. Biden chiede a Netanyahu di ritirare le forze israeliane da una sezione di 1-2 chilometri del Corridoio di Filadelfia

AgenPress – Alla sua telefonata con il Primo Ministro Benjamin Netanyahu il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto al premier di ritirare le forze israeliane da una sezione di 1-2 chilometri del Corridoio di Filadelfia sul confine tra Egitto e Gaza, riporta Axios. La sezione è adiacente al campo profughi di Tel al-Sultan vicino alla costa, dove molti rifugiati di Gaza hanno trovato rifugio.

Citando tre funzionari israeliani, Axios afferma che Netanyahu ha accettato di ritirare le truppe da una posizione per far avanzare un accordo. Un funzionario afferma che in risposta, Biden ha sostenuto la richiesta di Netanyahu che le truppe dell’IDF continuino a mantenere il resto del confine nella prima fase di un accordo.

Una volta che Biden ha accettato la posizione di Israele, afferma uno dei funzionari, il Cairo non ha avuto altra scelta che accettare di consegnare ad Hamas le mappe con il proposto spiegamento delle IDF. Il funzionario aggiunge che è improbabile che Hamas accetti.

Nel frattempo, uno dei consiglieri del primo ministro ha dichiarato ad Axios che Netanyahu ha accettato solo di spostare di alcune centinaia di metri una posizione delle IDF sulla Philadelphia Route e che ciò non avrebbe influito sul controllo operativo del confine da parte di Israele.