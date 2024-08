Germania. Polizia arresta un 15enne che era a conoscenza dell’attacco. La rivendicazione dell’Isis

AgenPress – La polizia ha arrestato un ragazzo di 15 anni in relazione a un mortale attacco con coltello avvenuto nella città di Solingen, nella Germania occidentale.

Il ragazzo non è il principale sospettato, ma si presume che fosse a conoscenza dell’aggressione in anticipo.

Due uomini, di 56 e 67 anni, e una donna di 56 anni sono morti nell’attacco di venerdì, che il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha definito un “atto orribile”.

Il gruppo dello Stato Islamico ha rivendicato la responsabilità dell’attacco. Non ha fornito immediatamente alcuna prova e non è chiaro quanto fosse stretto il rapporto con l’aggressore.

“L’autore dell’attacco a un raduno di cristiani nella città di Solingen in Germania ieri era un soldato del gruppo dello Stato islamico”, si sottolinea in una dichiarazione dell’agenzia di stampa jihadista Amaq su Telegram. L’attacco è stato effettuato “per vendetta per i musulmani in Palestina e ovunque”.

Il quindicenne coinvolto nel caso è stato arrestato questa mattina dopo che due donne hanno riferito di aver sentito una conversazione tra lui e una seconda persona, in cui discutevano dell’aggressione, ha affermato la polizia.

Mentre l’uomo è ancora in custodia, gli inquirenti stanno ancora cercando di stabilire esattamente chi ha compiuto l’attacco.

Il movente del sospettato è sconosciuto, ma la polizia ha affermato di non poter escludere che si sia trattato di un “reato di matrice terroristica”.

La polizia afferma che non c’era alcuna minaccia terroristica specifica prima del festival e che non era stata istituita una grande zona di sicurezza.

Il capo della polizia Markus Röhrl ha invitato la gente a non fare speculazioni sui social media e ha chiesto maggiori informazioni al pubblico.

La polizia ha inoltre dichiarato di aver trovato “diversi coltelli” e di stare indagando per stabilire se uno di essi fosse coinvolto nell’attacco.

Secondo quanto riferito, l’aggressore ha accoltellato i passanti “a caso” durante una festa per celebrare i 650 anni dalla fondazione della città industriale di Solingen.

La situazione sul campo dopo l’attacco era “molto caotica”, il che ha reso difficile individuare il colpevole, ha affermato la polizia.

La polizia ha confermato che l’aggressore aveva “preso di mira” la gola e il collo delle persone.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che l’aggressore dovrà essere catturato al più presto e punito con il massimo della pena prevista dalla legge.

Il ministro dell’Interno Nancy Faeser ha espresso le sue condoglianze, aggiungendo che le autorità di sicurezza stanno “facendo tutto il possibile per catturare l’autore e stabilire i retroscena dell’attacco”.

Solingen, una città del Nord Reno-Vestfalia, famosa per la sua industria siderurgica, ha circa 160.000 abitanti. Si trova a circa 15 miglia (25 km) a est di Düsseldorf.

Dopo l’attacco, avvenuto venerdì intorno alle 22:00 ora locale (21:00 BST), le autorità cittadine hanno chiesto alla popolazione di abbandonare la zona del mercato di Fronhof.

In una dichiarazione su Facebook di venerdì sera, il sindaco Tim Kurzbach ha affermato: “Stasera tutti noi a Solingen siamo sotto shock, inorriditi e profondamente tristi.

“Mi spezza il cuore che un attacco sia avvenuto nella nostra città. Ho le lacrime agli occhi quando penso a coloro che abbiamo perso.

“Prego per tutti coloro che stanno ancora lottando per la propria vita. E la mia più grande simpatia va anche a tutti coloro che hanno dovuto vivere questa esperienza, queste immagini devono essere state orribili.”