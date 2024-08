AgenPress – Gli ucraini ripagano sempre i loro debiti. E chiunque abbia voluto la miseria sulla nostra terra la troverà a casa sua. Con gli interessi. Chiunque cerchi di seminare il male sulla nostra terra ne raccoglierà i frutti sul proprio territorio.

Lo ha detto in un videomessaggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferendosi al presidente russo Vladimir Putin, nel giorno del 33mo anniversario della dichiarazione di indipendenza del Paese.

Questa non è una profezia, non è un giubilo, non è una vendetta cieca; è uno schema. È giustizia. Un boomerang per il male. E il suo lancio è iniziato non lontano dal luogo in cui sto registrando questo discorso. La regione di Sumy . Mohrytsya. Il fiume Psel. A pochi chilometri dal nostro confine.

Il confine tra l’Ucraina e l’oppressione, tra la vita e la morte. Il confine tra uno stato europeo indipendente e l’organizzazione terroristica numero uno al mondo.

913 giorni fa, la Russia ha scatenato la guerra contro di noi, anche attraverso la regione di Sumy. Ha violato non solo i nostri confini sovrani, ma anche i limiti della crudeltà e del buon senso. Si è sforzata senza sosta di raggiungere una cosa: distruggerci. Invece, oggi celebriamo il 33° Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina. E tutto ciò che il nemico stava portando nella nostra terra è ora tornato a casa sua. E chi voleva trasformare la nostra terra in una zona cuscinetto dovrebbe pensare a impedire al suo paese di diventare una federazione cuscinetto. Ecco come risponde l’indipendenza. Si vendica per i nostri civili, che sono presi di mira da bombe aeree guidate e Kinzhal , per i nostri genitori che sono diventati grigi, per i nostri figli che sono costretti a studiare sottoterra. Per tutta la nostra gente che preferirebbe non conoscere mai i nomi di questi luoghi maledetti nella propria vita: “Savasleyka”, “Olenya”, “Engels”. Ma sfortunatamente, gli ucraini li conoscono. Ecco perché, anche il nostro nemico saprà qual è la rappresaglia ucraina. Degna, simmetrica, a lungo raggio. Sapranno che prima o poi la risposta ucraina raggiungerà qualsiasi punto della Federazione Russa che rappresenti una fonte di pericolo per la vita del nostro Stato e del nostro popolo.

Gli occhi sbiaditi del loro capo percepiscono il mondo intero come una zona grigia. Ma non permetteremo che le nostre terre, dove la bandiera blu e gialla appartiene di diritto, diventino una zona grigia. Un vecchio malato della Piazza Rossa, che minaccia costantemente tutti con il bottone rosso, non ci detterà nessuna delle sue linee rosse. Solo l’Ucraina e gli ucraini determineranno come vivere, quale strada prendere e quale scelta fare. Perché è così che funziona l’indipendenza.

L’Ucraina stupisce ancora una volta. La Russia torna ancora una volta al suo repertorio. Ecco come i media mondiali ritraggono generalmente gli eventi nella regione di Kursk . Mostrano come la Russia tratta i suoi cittadini, che chiama “la popolazione”. Come la Russia “non abbandona” i propri. Come i suoi soldati saccheggiano i loro negozi locali. Ecco come appare la Russia di Putin agli occhi del mondo. E allo stesso modo, il mondo intero vede come i nostri guerrieri forniscono acqua, cibo e medicine alla gente del posto, che dice: “È bello che tu sia qui ora, non i kadyroviti”. Ecco come appare la dignità dell’Ucraina. Civiltà. La virtù della nostra indipendenza.