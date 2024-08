Attacco a Solingen, l’aggressore si è costituito. E’ un siriano di 26 anni

AgenPress. L’attentatore si è consegnato ad una pattuglia della polizia. Fonti della sicurezza hanno detto che i suoi vestiti erano sporchi di sangue. L’uomo si è avvicinato agli agenti e ha detto: “Sono io quello che cercate…” .

Le forze dell’ordine tedesche hanno arrestato anche altre due persone: un quindicenne in quanto avrebbe parlato con l’autore del reato “poco prima del crimine”. Poi è stato arrestato un siriano di 36 anni in un centro per richiedenti asilo poco distante dal luogo dell’attacco.

Come ha scritto “Spiegel” l’aggressore è un siriano di 26anni, arrivato in Germania alla fine di dicembre 2022 e ha chiesto asilo a Bielefeld. In precedenza non era noto alle autorità di sicurezza come estremista islamico. Viveva in un centro per rifugiati.

Sabato lo Stato islamico ha dichiarato in un comunicato di essere responsabile dell’attacco. Si tratta di “una vendetta per i musulmani in Palestina”.