Il fondatore di Telegram Pavel Durov è stato arrestato all’aeroporto di Parigi

AgenPress. Il russo Pavel Durov, il fondatore di Telegram è stato arrestato sabato sera all’aeroporto di Parigi Le Bourget. Contro di lui accuse per il mancato rispetto delle regole di sicurezza nell’app di messaggistica utilizzata da milioni di persone in tutto il mondo

L’arresto di Durov ha suscitato un’ondata di preoccupazione tra i sostenitori della libertà di Internet. Telegram, con quasi un miliardo di utenti, è nota per la sua attenzione alla privacy e alla crittografia, caratteristiche che l’hanno resa popolare ma anche controversa.

Telegram è stato criticato per il suo approccio relativamente permissivo alla moderazione, che ha permesso alla piattaforma di essere utilizzata per attività illegali, ma ha anche fornito uno spazio per la libertà di parola nei regimi autoritari.

I media francesi sono sorpresi che Durov, che sapeva della possibilità di arresto, sia comparso in Francia, cosa che finora aveva evitato, viaggiando, tra gli altri, verso gli Emirati Arabi Uniti, i paesi dell’ex Unione Sovietica e i paesi del Sud America.