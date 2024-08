Afghanistan. Prosegue la violenta repressione dei talebani contro le donne. Prevista lapidazione in caso di adulterio

AgenPress – Le nuove leggi dei talebani che proibiscono alle donne di parlare o mostrare il proprio volto fuori casa sono state condannate dall’ONU e accolte con orrore dai gruppi per i diritti umani.

La scorsa settimana i talebani hanno pubblicato una serie di nuove leggi su “vizio e virtù”, approvate dal loro leader supremo Hibatullah Akhundzada, che stabiliscono che le donne devono sempre velare completamente il loro corpo, compreso il viso, con abiti spessi in pubblico per evitare di indurre gli uomini in tentazione e vizio.

Anche le voci delle donne sono considerate potenziali strumenti di vizio e quindi non sarà consentito sentirle in pubblico in base alle nuove restrizioni. Le donne non devono essere sentite cantare o leggere ad alta voce, nemmeno dall’interno delle loro case.

“Ogni volta che una donna adulta esce di casa per necessità, è obbligata a nascondere la voce, il volto e il corpo”, affermano le nuove leggi.

Anche gli uomini saranno tenuti a coprirsi il corpo dall’ombelico alle ginocchia quando sono fuori casa.

D’ora in poi, alle donne afghane non sarà più consentito guardare direttamente gli uomini con cui non hanno legami di sangue o di matrimonio, e i tassisti saranno puniti se accetteranno di accompagnare una donna senza un accompagnatore maschile idoneo.

Le donne o le ragazze che non rispettano le leggi possono essere arrestate e punite nel modo ritenuto appropriato dai funzionari talebani incaricati di far rispettare le nuove leggi.

Le restrizioni sono state condannate da Roza Otunbayeva , rappresentante speciale delle Nazioni Unite per l’Afghanistan, che ha affermato che estendono le “intollerabili restrizioni” ai diritti delle donne e delle ragazze già imposte dai talebani da quando hanno preso il potere nell’agosto 2021 .

“È una visione angosciante per il futuro dell’Afghanistan, dove gli ispettori morali hanno poteri discrezionali per minacciare e detenere chiunque sulla base di elenchi ampi e talvolta vaghi di infrazioni”, ha affermato in una dichiarazione domenica . “Estende le già intollerabili restrizioni sui diritti delle donne e delle ragazze afghane, con persino il suono di una voce femminile fuori casa apparentemente considerato una violazione morale”.

Parlando con Rukhshana Media, Mir Abdul Wahid Sadat, presidente dell’Associazione degli avvocati afghani, ha affermato che le nuove leggi contraddicono gli obblighi giuridici nazionali e internazionali dell’Afghanistan.

“Da un punto di vista legale questo documento affronta seri problemi”, ha detto. “Contraddice i principi fondamentali dell’Islam [dove] la promozione della virtù non è mai stata definita attraverso la forza, la coercizione o la tirannia.

“Questo documento non solo viola le leggi interne all’Afghanistan, ma contravviene anche ampiamente a tutti i 30 articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani”.

“Il governo talebano non ha alcun tipo di legittimità e questi nuovi editti progettati per cancellare e reprimere ulteriormente le donne sono un’indicazione del loro odio verso le donne”, afferma Fawzia Koofi, un’attivista afghana per i diritti umani che è stata la prima donna vicepresidente del parlamento afghano.

“Quando dicono che le donne non possono parlare in pubblico perché considerano la voce delle donne come una forma di intimità, è incredibilmente spaventoso, eppure il mondo intero si comporta come se fosse normale. Ci sono state pochissime reazioni o commenti su ciò che sta accadendo e i talebani sono incoraggiati da questa indifferenza. Non sono solo le donne, ma tutti gli esseri umani che stanno prendendo di mira. Devono essere ritenuti responsabili”.

Shukria Barakzai, ex parlamentare afghano e ambasciatore dell’Afghanistan in Norvegia, ha ammesso che il silenzio della comunità internazionale sull’oppressione dei talebani nei confronti di 14 milioni di donne e ragazze afghane ha contribuito alla criminalizzazione dei corpi e delle voci delle donne.

“È preoccupante che le organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite e l’Unione Europea, invece di opporsi a queste pratiche disumane, stiano cercando di normalizzare le relazioni con i Talebani”, ha affermato. “Stanno, in un certo senso, imbiancando questo gruppo, ignorando il fatto che i Talebani stanno commettendo diffuse violazioni dei diritti umani”.

Nei tre anni trascorsi dalla presa del potere da parte del governo sostenuto dagli Stati Uniti, i talebani hanno imposto quello che i gruppi per i diritti umani chiamano un “apartheid di genere” , escludendo donne e ragazze da quasi ogni aspetto della vita pubblica e negando loro l’accesso al sistema giudiziario.

Prima delle nuove leggi sui “vizi e le virtù”, alle donne e alle ragazze era già impedito di frequentare la scuola secondaria; era loro vietato quasi ogni forma di impiego retribuito; era loro impedito di camminare nei parchi pubblici, di frequentare palestre o saloni di bellezza ; ed era loro chiesto di rispettare un rigido codice di abbigliamento.

All’inizio di quest’anno, i talebani hanno anche annunciato la reintroduzione della fustigazione pubblica e della lapidazione delle donne in caso di adulterio .