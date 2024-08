Attentato Solingen: Scholz: leggi più severe sulle armi ed espulsioni più rapide. “E terrorismo contro tutti noi”

AgenPress – Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha promesso un’applicazione più rapida delle norme sulle espulsioni e leggi più severe sulle armi in risposta al mortale accoltellamento di massa avvenuto nella città occidentale di Solingen, mentre l’estrema destra ha sfruttato l’indignazione pubblica in vista delle elezioni statali chiave.

Scholz ha deposto una rosa bianca sulla scena del massacro di venerdì sera rivendicato dal gruppo dello Stato Islamico, nel quale un richiedente asilo siriano avrebbe ucciso tre persone e ferito otto persone che partecipavano a una festa di strada in occasione del 650° anniversario della città.

Dopo aver incontrato i funzionari regionali e aver ascoltato quelli che ha definito i “racconti molto toccanti” degli operatori dei servizi di emergenza che si sono presi cura delle vittime, Scholz ha detto ai giornalisti di essere “furioso” per gli omicidi ma che non avrebbe permesso che facessero a pezzi la società tedesca.

“Questo è stato terrorismo, terrorismo contro tutti noi, che minacciava tutte le nostre vite, la nostra convivenza, il nostro stile di vita”, ha detto Scholz, un socialdemocratico, ai giornalisti. “Questo è anche ciò che le persone che pianificano e realizzano tali attacchi intendono sempre ed è qualcosa che non accetteremo mai”.

Scholz, il cui governo impopolare ha dovuto affrontare feroci critiche sulla politica migratoria e sulla criminalità da parte dell’opposizione conservatrice Cristiano Democratici (CDU) e del partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) prima delle tre elezioni regionali del mese prossimo, ha affermato che la sua coalizione guidata dal centro-sinistra era pronta a “fare tutto ciò che è in nostro potere per garantire che cose del genere non accadano mai più”.

Ciò includerebbe la riforma delle leggi sulle armi e lo studio di come i richiedenti asilo le cui domande sono state respinte possano essere rimandati più rapidamente nel loro paese di origine, se ritenuto sicuro, oppure nel paese europeo in cui hanno presentato la prima domanda di rifugio, ha affermato Scholz.

Il sospettato identificato dai procuratori federali come Issa Al H, 26 anni, il cui cognome non è stato reso noto a causa delle norme sulla protezione dei dati, è arrivato in Germania alla fine del 2022 e ha fatto domanda di asilo, ha riferito la rivista di notizie Der Spiegel. I resoconti dei media hanno affermato che a quel tempo non era noto alle autorità di sicurezza come estremista islamico.

La sua domanda è stata poi respinta e l’anno scorso è stata programmata la sua espulsione in Bulgaria, dove era stato inizialmente registrato come richiedente asilo secondo le norme dell’Unione Europea.

Il ministro degli Interni regionale, Herbert Reul, ha smentito le notizie dei media secondo cui Issa Al H. sarebbe poi “scomparso”, ma ha affermato che apparentemente la sua permanenza in Germania era scaduta oltre i termini legali, il che significa che non poteva più essere trasferito in un altro Paese.

All’inizio di giugno Scholz aveva dichiarato al parlamento di sostenere l’espulsione di criminali violenti nati all’estero, anche se provenienti dalla Siria o dall’Afghanistan, paesi devastati dalla guerra, in una posizione intransigente annunciata pochi giorni prima delle elezioni europee in cui l’AfD ha ottenuto buoni risultati.

Il cambiamento di posizione è avvenuto dopo che un richiedente asilo afghano avrebbe ucciso un agente di polizia durante una manifestazione di estrema destra e in risposta alle accuse provenienti dalla destra e dall’estrema destra secondo cui il suo governo sarebbe stato permissivo in materia di deportazioni.

Il caso afghano ha anche spinto il ministro federale degli interni, Nancy Faeser, a chiedere leggi più severe sul porto di lame lunghe in pubblico, in un contesto di aumento della violenza con i coltelli . Tuttavia, le proposte sono state criticate all’interno del governo dai liberal Free Democrats, che a quanto si dice hanno abbandonato la loro opposizione dopo l’attacco di Solingen, una città nella Germania occidentale vicino a Colonia e Düsseldorf, ha una popolazione di 160.000 persone, circa il 19% delle quali non sono cittadini tedeschi, molti dei quali discendenti di “lavoratori ospiti” arrivati ​​negli anni ’60 e ’70. La città ha anche una grande comunità di cittadini con doppia cittadinanza.