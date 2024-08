Paralimpiadi- Parigi 2024, Il Ten Col Gianfranco Paglia co-conduttore: pronto per questa nuova avventura

AgenPress. Stanno per accendersi i riflettori sulle Paralimpiadi 2024 che avranno inizio giovedì 29 agosto. Non mancheranno sorprese, la prima: il Ten. Col. Gianfranco Paglia, capitano del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, farà parte dello staff Stravinco per la vita – Paralimpiadi.

In collegamento da Milano, in diretta su Raidue dalle 8.35 in poi sarà co-conduttore con Paola Severini e commenterà i risultati, le notizie, intervisterà i protagonisti dei giochi paralimpici, parlando di quanto la disabilità sia da considerarsi non più come un limite, ma inclusione. Si toccheranno vari temi quali il bullismo, il razzismo, il diritto al lavoro, la disabilità.”Sono pronto – ha dichiarato Paglia – per questa nuova avventura che sono certo regalerà emozioni indimenticabili.

Vedremo i nostri atleti gareggiare con la stesa grinta di sempre, dimostreranno che dalle avversità ci si può rialzare e fieri ed orgogliosi sventoleranno sul podio il nostro Tricolore.”