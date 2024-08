Taiwan. Vietati spettacoli con animali tenuti in cattività, come delfini, tigri e mammiferi non domestici

AgenPress – Le esibizioni dal vivo di animali selvatici tenuti in cattività, tra cui delfini, tigri e altri mammiferi non domestici, non saranno più consentite a Taiwan in base alle nuove normative del Ministero dell’Agricoltura (MOA).

Il MOA ha pubblicato le nuove normative il 29 luglio, a causa di un caso legale del 2022 relativo alle persone che davano da mangiare ai grandi felini ospitati nel Leofoo Village Wildlife Park, ha riferito CNA . Le “Misure di gestione delle prestazioni degli animali” riviste proibiranno alle aziende di costringere gli animali selvatici a esibirsi o interagire con le persone.

Le nuove misure renderanno Taiwan una delle 13 nazioni che metteranno al bando le esibizioni con animali in cattività. Le aziende che tengono animali in cattività per scopi commerciali devono presentare una documentazione dettagliata che descriva come gli animali saranno ospitati ed esposti.

Secondo quanto riportato, due operatori privati ​​a Taiwan stanno ancora organizzando spettacoli con i delfini. Le loro licenze sono destinate a scadere nel 2026, a meno che non venga loro concessa una proroga dal governo, il che è improbabile.

Secondo la CNA, l’Ocean Conservation Administration sta fornendo loro consigli su come eliminare le “prestazioni inappropriate” dalle loro attività commerciali.

Andando avanti, le aziende che richiedono una licenza per esporre animali selvatici in cattività devono soddisfare tre criteri. Questi includono che le attività con animali selvatici devono riflettere il loro comportamento naturale; l’installazione deve avere un significato educativo; e deve promuovere una “connessione emotiva” tra l’animale e le persone.