Ucraina. Missili russi sulle infrastrutture energetiche. Appello di Zelensky: “è giunto il momento di agire con decisione”

AgenPress – Le forze russe hanno compiuto oggi massicci attacchi sulle infrastrutture energetiche ucraine, ha affermato il ministero della Difesa di Mosca. Il ministero russo aggiunge che i bombardamenti sono stati effettuati con missili lanciati dall’aria e dal mare e con droni. Tutti gli obiettivi designati, secondo Mosca, sono stati centrati.

Volodymyr Zelensky , ha rivolto un altro appello ai partner occidentali affinché intensifichino la loro assistenza, dopo che la Russia ha lanciato quello che ha descritto come “uno dei più grandi attacchi, un attacco combinato, che ha coinvolto oltre un centinaio di missili di vario tipo e circa un centinaio di ‘Shahed'”.

“In tutta l’Ucraina , potremmo fare molto di più per proteggere le vite se l’aviazione dei nostri vicini europei operasse di concerto con i nostri F-16 e sistemi di difesa aerea. Se tale unità si è dimostrata efficace in Medio Oriente, deve funzionare anche in Europa”, ha sottolineato il leader ucraino.

“L’Ucraina non può essere limitata nelle sue capacità a lungo raggio quando i terroristi non affrontano tali limitazioni”, ha affermato, aggiungendo: “America, Gran Bretagna, Francia e i nostri altri partner hanno il potere di aiutarci a fermare questo terrore. Il momento per un’azione decisa è adesso”.

“Attualmente, in tutto il Paese, sono in corso sforzi per eliminare le conseguenze dell’attacco russo. Questo è stato uno degli attacchi più grandi, un attacco combinato, che ha coinvolto oltre un centinaio di missili di vario tipo e circa un centinaio di “Shahed”.

Come la maggior parte degli attacchi russi precedenti, questo è stato ugualmente insidioso, prendendo di mira infrastrutture civili critiche. Il settore energetico ha subito danni significativi, ma in ogni area interessata da interruzioni di corrente, sono già in corso lavori di ripristino. È fondamentale che i nostri partner rispettino gli impegni presi insieme, in particolare per quanto riguarda i sistemi di difesa aerea, i missili per loro. E oltre a ciò, dobbiamo finalmente unirci nei nostri sforzi per abbattere missili e droni russi. Oggi, i loro obiettivi erano nelle regioni di Volyn, Lviv, Ivano-Frankivsk, Vinnytsia, Khmelnytskyi e Ternopil. In tutta l’Ucraina, potremmo fare molto di più per proteggere le vite se l’aviazione dei nostri vicini europei operasse di concerto con i nostri F-16 e sistemi di difesa aerea. Se tale unità si è dimostrata efficace in Medio Oriente, deve funzionare anche in Europa. La vita ha lo stesso valore ovunque. Putin può agire solo entro i limiti che il mondo gli impone. Debolezza e risposte inadeguate alimentano il terrore. Ogni leader, ognuno dei nostri partner, conosce le azioni decisive necessarie per porre fine a questa guerra in modo giusto. L’Ucraina non può essere limitata nelle sue capacità a lungo raggio quando i terroristi non affrontano tali limitazioni. I nostri difensori non possono essere limitati nelle loro armi quando la Russia schiera il suo intero arsenale, inclusi gli “Shahed” e i missili balistici dalla Corea del Nord. America, Gran Bretagna, Francia e i nostri altri partner hanno il potere di aiutarci a fermare questo terrore. Il momento per un’azione decisiva è adesso”.