Unione Naz. Consumatori su benzina: prezzi in calo in agosto

AgenPress. Nessuna speculazione sulle vacanze degli italiani per quanto riguarda i carburanti. Secondo i dati di oggi del Mimit la benzina in modalità self service viene venduta nella rete autostradale a 1,897 euro al litro, mentre il gasolio si attesta in media a 1,788.

“Se si confrontano questi prezzi con quelli rilevati dal Mimit a inizio agosto, il 2 agosto, oggi la benzina costa 3,8 cent in meno al litro, pari a 1,90 euro per un pieno di 50 litri, -2%, mentre per il gasolio il risparmio è di 4,3 cent, 2 euro e 15 cent a rifornimento, -2,3%. Insomma, una buona notizia. Nessuna stangata sulle ferie” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“I consumatori, però, devono sempre prestare molta attenzione. Sia perchè comunque i prezzi della rete autostradale sono sempre più alti della rete stradale ordinaria. Oggi la media regionale, escludendo le autostrade, è pari a 1,816 euro al litro per la benzina self e 1,691 per il gasolio, ossia la benzina costa in autostrada oltre 8 cent in più, pari a 4 euro e 5 cent a pieno, mentre il gasolio arriva a quasi 10 cent, pari a 4 euro e 85 cent a rifornimento. Inoltre in autostrada, al di là della media, i prezzi variano molto da distributore a distributore e la fregatura è sempre in agguato. Per l’autostrada A1, ad esempio, si varia per la benzina self da 1,954 a 1,779, oltre 17 cent al litro, pari a 8 euro e 75 cent a pieno” conclude Dona.