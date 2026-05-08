Codacons: in autostrada prezzo benzina torna a superare gasolio e sfonda soglia dei 2,5 euro al litro

SU A4 AL SERVITO RECORD DI 2,539 EURO AL LITRO. OLTRE 2,4 EURO AL LITRO ANCHE SU A28, A22, A21 E A15
AgenPress. In autostrada il prezzo della benzina torna a superare quello del gasolio, una circostanza che non si verificava da fine 2025. Lo denuncia il Codacons, che sottolinea come negli ultimi cinque mesi i listini alla pompa della verde siano stati costantemente inferiori rispetto al diesel.
Sulla rete autostradale si registrano negli ultimi giorni sensibili rincari per la benzina, che su alcune tratte supera la soglia psicologica dei 2,5 euro al litro in modalità servito – analizza l’associazione sulla base dei dati Mimit – In particolare sulla A4 Venezia-Trieste un litro di verde costa oggi 2,539 euro, mentre nello stesso impianto il gasolio è venduto ad un prezzo più basso pari a 2,522 euro al litro. Anche al self la verde costa di più: 2,289 euro/litro, il diesel 2,272 euro/litro.
Situazione analoga sull’autostrada A28: al servito la benzina costa più del gasolio, 2,489 euro al litro contro 2,472 euro/litro; al self 2,289 euro la verde, 2,272 euro il diesel – rivela il Codacons.
Ma i prezzi della benzina tornano a raggiungere in autostrada record stratosferici, al punto che oggi al servito si supera la soglia dei 2,4 euro al litro su numerose tratte: 2,442 euro sulla A22 Brennero-Modena, 2,419 euro sulla A21 Torino-Piacenza, 2,406 euro sulla A15 Parma-La Spezia. Poco sotto la A1 le A11 con 2,399 euro/litro – conclude il Codacons.